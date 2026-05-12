Entre esta terça-feira (12) e quarta-feira (13), a massa de ar frio continuará atuando sobre o Estado de São Paulo, mantendo o tempo estável e o predomínio de sol entre poucas nuvens. Durante as madrugadas e primeiras horas da manhã, há previsão de formação de nevoeiros densos na faixa leste paulista, devido ao resfriamento noturno. Também há previsão de geadas isoladas no sudoeste paulista e queda da umidade relativa do ar durante as tardes, com índices abaixo dos 30% em áreas do interior. No período da noite, as temperaturas voltam a cair, intensificando a sensação de frio, com possibilidade de mínimas inferiores a 10°C em algumas regiões.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que a massa de ar frio continuará atuando sobre o território paulista nos próximos dias, mantendo o predomínio de tempo firme, temperaturas baixas durante as madrugadas e queda dos índices de umidade relativa do ar no interior do estado.

Na quinta-feira (14), o dia será típico de outono no Estado de São Paulo, com predomínio de sol entre poucas nuvens e temperaturas em gradual elevação ao longo da tarde. Apesar disso, a sensação de frio persistirá durante o amanhecer, especialmente nas regiões do centro e leste paulista, onde também há possibilidade de nevoeiros e neblina nas primeiras horas do dia. A atuação do ar seco favorecerá a queda dos índices de umidade relativa do ar no interior durante a tarde. Mesmo com o tempo estável, não se descarta a ocorrência de chuviscos isolados no leste paulista.

Já na sexta-feira (15), haverá aumento da nebulosidade em grande parte do território paulista, com condições para pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. As precipitações podem ser localmente fortes e acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido à rápida passagem de uma frente fria pelo oceano associada a um cavado meteorológico sobre o continente. Até o momento, os modelos meteorológicos indicam acumulados moderados de chuva, mas há risco para transtornos pontuais em áreas mais vulneráveis.

A Defesa Civil do Estado orienta atenção especial às pessoas mais vulneráveis durante os períodos de frio intenso, especialmente crianças, idosos, pessoas em situação de rua e animais domésticos.