12 de maio de 2026
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ESTADO DE SÃO PAULO

Frio continua: Defesa Civil alerta sobre o risco de baixa umidade

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Governo de SP
Defesa Civil do Estado orienta atenção especial às pessoas mais vulneráveis durante os períodos de frio intenso
Defesa Civil do Estado orienta atenção especial às pessoas mais vulneráveis durante os períodos de frio intenso

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que a massa de ar frio continuará atuando sobre o território paulista nos próximos dias, mantendo o predomínio de tempo firme, temperaturas baixas durante as madrugadas e queda dos índices de umidade relativa do ar no interior do estado.

Entre esta terça-feira (12) e quarta-feira (13), a massa de ar frio continuará atuando sobre o Estado de São Paulo, mantendo o tempo estável e o predomínio de sol entre poucas nuvens. Durante as madrugadas e primeiras horas da manhã, há previsão de formação de nevoeiros densos na faixa leste paulista, devido ao resfriamento noturno. Também há previsão de geadas isoladas no sudoeste paulista e queda da umidade relativa do ar durante as tardes, com índices abaixo dos 30% em áreas do interior. No período da noite, as temperaturas voltam a cair, intensificando a sensação de frio, com possibilidade de mínimas inferiores a 10°C em algumas regiões.

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Na quinta-feira (14), o dia será típico de outono no Estado de São Paulo, com predomínio de sol entre poucas nuvens e temperaturas em gradual elevação ao longo da tarde. Apesar disso, a sensação de frio persistirá durante o amanhecer, especialmente nas regiões do centro e leste paulista, onde também há possibilidade de nevoeiros e neblina nas primeiras horas do dia. A atuação do ar seco favorecerá a queda dos índices de umidade relativa do ar no interior durante a tarde. Mesmo com o tempo estável, não se descarta a ocorrência de chuviscos isolados no leste paulista.

Já na sexta-feira (15), haverá aumento da nebulosidade em grande parte do território paulista, com condições para pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. As precipitações podem ser localmente fortes e acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido à rápida passagem de uma frente fria pelo oceano associada a um cavado meteorológico sobre o continente. Até o momento, os modelos meteorológicos indicam acumulados moderados de chuva, mas há risco para transtornos pontuais em áreas mais vulneráveis.

A Defesa Civil do Estado orienta atenção especial às pessoas mais vulneráveis durante os períodos de frio intenso, especialmente crianças, idosos, pessoas em situação de rua e animais domésticos.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Polícia Militar pelo 190.

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