Com o objetivo de incentivar a retomada dos estudos por jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos, foi criada em Jundiaí a campanha “Não existe idade para estudar”. Com quase 1,2 mil alunos matriculados, com idade entre 15 e 90 anos, a ideia é estimular os jovens e adultos a voltar à sala de aula e, para isto, em parceria com o Sebrae, o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA) irá oferecer cursos de qualificação.
Segundo explica a diretora do Departamento de Educação de Jovens e Adultos, Lucélia Moura, o Sebrae irá oferecer palestras e oficinas sobre empreendedorismo, finanças, vendas, marketing, entre outros assuntos. “Muitos idosos chegam até nós com muita experiência vivida e a vontade de serem mais independentes. A alfabetização os ajuda a terem mais liberdade para fazer uma lista de compras, ler um folheto na igreja, compreender uma receita médica e acompanhar os agendamentos de consultas. Situações simples do dia-a-dia para nós, mas para quem não sabe ler é uma felicidade”, conta Lucélia.
Independente da idade, àqueles que voltaram a encarar a rotina dos estudos sabe da importância do diploma. Assim tem sido para Alecssandra Gouveia, de 53 anos que, entre idas e vindas, tem conseguido frequentar as aulas e já almeja uma faculdade. “Agora estou no ensino médio e ano que vem vou fazer pedagogia. Criei todos meus filhos, hoje já são doutores, agora é a minha vez de estudar”, conta a dona de casa.
Aos 82 anos, Carlos Norberto de Marchi irá concluir os estudos em dois anos. Além de manter a mente ocupada, o estudo ajuda a manter a saúde em dia. Carlos parou de estudar no ensino fundamental 1 para ajudar os pais e cuidar dos irmãos mais novos e depois de 58 anos trabalhando como caminhoneiro, agora se dedica aos estudos. “Vou terminar os estudos em dois anos e tendo saúde vou estudar direito para ser advogado igual meu filho”, comenta.
Portas abertas
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral 34,57% dos eleitores (acima de 17 anos) concluíram o ensino médio. “Muitos de nossos alunos quando se formam acabam entrando na faculdade porque nós incentivamos o ingresso, em especial nas públicas”, afirma a diretora do CMEJA.
Segundo a diretora, a capacidade de atendimento pode ser ampliada conforme a demanda e, sempre que houver público interessado, serão abertos novos núcleos para aproximar a oferta educacional das residências dos estudantes. Hoje, o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos tem núcleos descentralizados nos bairros do Caxambu, Santa Gertrudes, Vila Esperança e Parque Centenário e Almerinda Chaves.
Inscrições
O CMEJA oferece aulas do ensino fundamental – anos iniciais (1º ao 5º ano), ensino fundamental – anos finais (6º ao 9º ano) e ensino médio, com atendimento no Complexo Argos, na Vila Arens e no Núcleo da EMEB Ivo de Bona.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de julho pelo WhatsApp (11) 4588-7964 ou presencialmente no CMEJA, localizado na Rua José do Patrocínio, nº 200 – Complexo Argos.