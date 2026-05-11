Com o objetivo de incentivar a retomada dos estudos por jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos, foi criada em Jundiaí a campanha “Não existe idade para estudar”. Com quase 1,2 mil alunos matriculados, com idade entre 15 e 90 anos, a ideia é estimular os jovens e adultos a voltar à sala de aula e, para isto, em parceria com o Sebrae, o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA) irá oferecer cursos de qualificação.

Segundo explica a diretora do Departamento de Educação de Jovens e Adultos, Lucélia Moura, o Sebrae irá oferecer palestras e oficinas sobre empreendedorismo, finanças, vendas, marketing, entre outros assuntos. “Muitos idosos chegam até nós com muita experiência vivida e a vontade de serem mais independentes. A alfabetização os ajuda a terem mais liberdade para fazer uma lista de compras, ler um folheto na igreja, compreender uma receita médica e acompanhar os agendamentos de consultas. Situações simples do dia-a-dia para nós, mas para quem não sabe ler é uma felicidade”, conta Lucélia.

Independente da idade, àqueles que voltaram a encarar a rotina dos estudos sabe da importância do diploma. Assim tem sido para Alecssandra Gouveia, de 53 anos que, entre idas e vindas, tem conseguido frequentar as aulas e já almeja uma faculdade. “Agora estou no ensino médio e ano que vem vou fazer pedagogia. Criei todos meus filhos, hoje já são doutores, agora é a minha vez de estudar”, conta a dona de casa.