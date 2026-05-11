11 de maio de 2026
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ACE Jundiaí promove rodada de negócios para empresários

Por Da redação | ACE Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / ACE Jundiaí
O evento será realizado na ACE no dia 21 de maio, às 18h30
O evento será realizado na ACE no dia 21 de maio, às 18h30

A Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí realiza no dia 21, uma rodada de negócios para empresários com foco no fortalecimento de relacionamentos, ampliação da rede de contatos e abertura de novas portas para novos negócios.

O evento será realizado na ACE, às 18h30. “Esse evento ocorre com uma dinâmica diferente, que permite a interação entre os participantes, permitindo que cada um apresente seus produtos e serviços”, explica. “São momentos de networking e conexões que podem resultar em parcerias, contribuindo para o crescimento dos negócios”, destaca o presidente da ACE, Orlando Fabrício.

A orientação é para que os empresários se preparem para fazer o pitch: apresentação clara, rápida e objetiva sobre o negócio. Cada participante terá um minuto para apresentar sua empresa com clareza, destacando seus diferenciais e como pode contribuir com outros participantes.

O evento é gratuito para associados. A inscrição para não associados custa R$ 80. As vagas são limitadas. Para garantir a inscrição é necessário preencher o formulário on-line (CLICA AQUI).

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