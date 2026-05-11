A Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí realiza no dia 21, uma rodada de negócios para empresários com foco no fortalecimento de relacionamentos, ampliação da rede de contatos e abertura de novas portas para novos negócios.

O evento será realizado na ACE, às 18h30. “Esse evento ocorre com uma dinâmica diferente, que permite a interação entre os participantes, permitindo que cada um apresente seus produtos e serviços”, explica. “São momentos de networking e conexões que podem resultar em parcerias, contribuindo para o crescimento dos negócios”, destaca o presidente da ACE, Orlando Fabrício.

A orientação é para que os empresários se preparem para fazer o pitch: apresentação clara, rápida e objetiva sobre o negócio. Cada participante terá um minuto para apresentar sua empresa com clareza, destacando seus diferenciais e como pode contribuir com outros participantes.