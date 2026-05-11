A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí recebeu uma nova remessa com 15 mil doses da vacina contra a gripe para reforçar a campanha de vacinação no município.

A retirada das doses junto ao Centro de Distribuição foi feita na última sexta-feira (8). Após o recebimento, a Secretaria de Promoção da Saúde iniciou nesta segunda-feira (11) a distribuição dos imunizantes para as UBSs e Clínicas da Família, normalizando a situação dos estoques nas unidades do município.

De acordo com a Prefeitura, o reabastecimento ocorre após redução nos estoques das unidades de saúde do município, causada pela alta procura pela vacina registrada nas últimas semanas, cenário observado também em outras cidades do Estado de São Paulo.