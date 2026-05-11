Na próxima segunda-feira (18) a Vigilância Sanitária (Visa) de Jundiaí realiza uma capacitação gratuita sobre boas práticas na manipulação de alimentos. A iniciativa tem o objetivo de orientar profissionais do setor e fortalecer as práticas de preparo de refeições de qualidade. É necessário efetuar inscrição para participar do evento (CLICA AQUI).

A capacitação será ministrada no auditório do Paço Municipal, às 13h30, e é direcionada a profissionais responsáveis e manipuladores que atuam em bares, lanchonetes, bufês, deliveries, restaurantes, pizzarias, entre outros estabelecimentos do setor alimentício.

Durante o curso, serão abordadas orientações sobre saúde dos manipuladores, procedimentos seguros de armazenamento, conservação e manipulação dos alimentos, higiene dos ambientes, qualidade da água, controle de pragas, além de orientações referentes a documentação exigida em inspeções sanitárias e esclarecimento de dúvidas dos participantes.