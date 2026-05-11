11 de maio de 2026
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EM JUNDIAÍ

Visa realiza capacitação gratuita em manipulação de alimentos

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
É necessário efetuar inscrição para participar do curso
É necessário efetuar inscrição para participar do curso

Na próxima segunda-feira (18) a Vigilância Sanitária (Visa) de Jundiaí realiza uma capacitação gratuita sobre boas práticas na manipulação de alimentos. A iniciativa tem o objetivo de orientar profissionais do setor e fortalecer as práticas de preparo de refeições de qualidade. É necessário efetuar inscrição para participar do evento (CLICA AQUI).

A capacitação será ministrada no auditório do Paço Municipal, às 13h30, e é direcionada a profissionais responsáveis e manipuladores que atuam em bares, lanchonetes, bufês, deliveries, restaurantes, pizzarias, entre outros estabelecimentos do setor alimentício.

Durante o curso, serão abordadas orientações sobre saúde dos manipuladores, procedimentos seguros de armazenamento, conservação e manipulação dos alimentos, higiene dos ambientes, qualidade da água, controle de pragas, além de orientações referentes a documentação exigida em inspeções sanitárias e esclarecimento de dúvidas dos participantes.

“Esta ação faz parte das estratégias educativas da Vigilância Sanitária para promover serviços mais seguros, alimentos livres de contaminação e evitar a transmissão de doenças, reforçando nosso compromisso com a saúde pública”, destaca a gerente da Seção de Produtos de Interesse à Saúde, Paula Karina Boldrin Gonçalves.

Serviço

Capacitação – boas práticas na manipulação de alimentos
Data: 18 de maio
Horário: a partir das 13h30
Local: Auditório do Paço Municipal
Inscrições: CLICA AQUI

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