A Vila Ana recebeu na última sexta-feira (8) a 1ª edição da ação ‘Rede Rua em Movimento’. A proposta, realizada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, busca aproximar os serviços públicos das regiões com maior incidência de pessoas em situação de rua e fortalecer a atuação territorial das políticas públicas.

A iniciativa reuniu equipes do Centro Pop e do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), que realizaram escuta social, orientações, aplicação de questionários para diagnóstico da região e encaminhamentos para serviços de acolhimento e proteção social. A ação também contou com orientação sobre oportunidades de trabalho e geração de renda.

“A intenção é que a ‘Rede Rua em Movimento’ esteja presente em todos os territórios da cidade, ofertando acolhimento, escuta, atendimento em saúde, recâmbio para pessoas que desejam retornar às suas famílias e oportunidades de trabalho e renda”, afirmou a Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca.