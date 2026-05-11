O pesquisador das infâncias Marcelo Peroni participa, entre os dias 11 e 13 de maio, da Addis International Early Childhood Development Conference 2026, em Addis Ababa, capital da Etiópia, na África. O encontro internacional é organizado pelo African Center for Early Childhood Development e reúne ministros africanos, representantes de governos, especialistas e organizações de diversos países para discutir políticas públicas voltadas à primeira infância.

Representando a rede Urban95 Brasil, Marcelo apresentará a experiência desenvolvida no município de Jundiaí entre 2018 e 2024, período em que a cidade consolidou uma série de políticas urbanas e sociais voltadas às crianças pequenas e seus cuidadores, reconhecendo a infância como eixo estruturante do planejamento urbano e das políticas públicas.

A apresentação abordará iniciativas construídas a partir da escuta das crianças, da ampliação dos espaços públicos para brincar, do fortalecimento da participação infantil e da integração entre diferentes áreas da gestão pública, como cultura, educação, assistência social, saúde, mobilidade e urbanismo. A experiência de Jundiaí tornou-se referência nacional e internacional por colocar a criança no centro das decisões da cidade.