O pesquisador das infâncias Marcelo Peroni participa, entre os dias 11 e 13 de maio, da Addis International Early Childhood Development Conference 2026, em Addis Ababa, capital da Etiópia, na África. O encontro internacional é organizado pelo African Center for Early Childhood Development e reúne ministros africanos, representantes de governos, especialistas e organizações de diversos países para discutir políticas públicas voltadas à primeira infância.
Representando a rede Urban95 Brasil, Marcelo apresentará a experiência desenvolvida no município de Jundiaí entre 2018 e 2024, período em que a cidade consolidou uma série de políticas urbanas e sociais voltadas às crianças pequenas e seus cuidadores, reconhecendo a infância como eixo estruturante do planejamento urbano e das políticas públicas.
A apresentação abordará iniciativas construídas a partir da escuta das crianças, da ampliação dos espaços públicos para brincar, do fortalecimento da participação infantil e da integração entre diferentes áreas da gestão pública, como cultura, educação, assistência social, saúde, mobilidade e urbanismo. A experiência de Jundiaí tornou-se referência nacional e internacional por colocar a criança no centro das decisões da cidade.
A conferência internacional tem como foco o fortalecimento das políticas de desenvolvimento da primeira infância, debatendo temas como liderança política, tomada de decisão baseada em evidências, qualificação de programas e financiamento sustentável para ações em larga escala. A expectativa é reunir mais de 350 participantes de diferentes países.
Para Marcelo Peroni, a participação no encontro representa uma oportunidade de troca entre experiências globais que defendem cidades mais acolhedoras, estimulantes, seguras e inclusivas para as crianças. “Levar a experiência construída em Jundiaí para um encontro internacional como este é também reafirmar que ouvir as crianças e planejar as cidades a partir delas é um caminho possível e necessário para construirmos sociedades melhores para todos os cidadãos”, destaca.
A Urban95 é uma iniciativa internacional que incentiva gestores públicos a planejarem cidades sob a perspectiva de uma criança de 95 centímetros de altura, tamanho médio de uma criança de três anos, promovendo ambientes urbanos mais saudáveis, acessíveis e acolhedores para a primeira infância e seus cuidadores.