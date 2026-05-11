A DAE Jundiaí avança com as obras de implantação do sistema de esgoto nos bairros Traviú e Poste. Com investimento de R$ 16,6 milhões, a intervenção contempla 14,3 quilômetros de redes e vai levar o sistema completo de coleta e afastamento de esgoto a cerca de 350 famílias.

A obra inclui a execução de interceptores, redes coletoras e uma linha de recalque no bairro Traviú, estruturando o sistema de esgotamento sanitário e ampliando a infraestrutura em regiões ainda não atendidas.

Para garantir mais eficiência na execução, o projeto foi dividido em fases estratégicas. A primeira etapa, na região do Retentem, tem conclusão prevista para junho de 2026. Na sequência, a segunda fase, no bairro Poste, deve ser finalizada até dezembro do mesmo ano. Já a conclusão completa do sistema, incluindo o Traviú, está prevista para dezembro de 2027.