A DAE Jundiaí avança com as obras de implantação do sistema de esgoto nos bairros Traviú e Poste. Com investimento de R$ 16,6 milhões, a intervenção contempla 14,3 quilômetros de redes e vai levar o sistema completo de coleta e afastamento de esgoto a cerca de 350 famílias.
A obra inclui a execução de interceptores, redes coletoras e uma linha de recalque no bairro Traviú, estruturando o sistema de esgotamento sanitário e ampliando a infraestrutura em regiões ainda não atendidas.
Para garantir mais eficiência na execução, o projeto foi dividido em fases estratégicas. A primeira etapa, na região do Retentem, tem conclusão prevista para junho de 2026. Na sequência, a segunda fase, no bairro Poste, deve ser finalizada até dezembro do mesmo ano. Já a conclusão completa do sistema, incluindo o Traviú, está prevista para dezembro de 2027.
Durante vistoria técnica recente, o diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão Júnior, destacou a importância da obra para o município. “Estamos falando de uma intervenção estruturante, que leva infraestrutura essencial para uma região que ainda não contava com esse serviço. É um investimento que reforça nosso compromisso com a ampliação do saneamento e com o desenvolvimento sustentável da cidade”, afirmou.
A obra integra o planejamento da DAE para expansão do saneamento no município, acompanhando o crescimento urbano e promovendo mais eficiência no atendimento à população.
O prefeito Gustavo Martinelli, que também acompanhou a vistoria, ressaltou o impacto da intervenção. “Estamos levando dignidade para essas famílias. Saneamento é saúde, é preservação ambiental e é qualidade de vida. Essa é uma obra que olha para o presente, mas principalmente prepara a cidade para o futuro, garantindo que o crescimento aconteça com estrutura, planejamento e responsabilidade”, destacou.