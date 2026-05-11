A partir deste mês, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) dá um importante passo rumo à sustentabilidade, com a implantação do Programa de Compostagem. A iniciativa é conduzida pelos setores de Engenharia de Segurança do Trabalho e Serviço de Nutrição e Dietética (SND), com o objetivo de transformar resíduos orgânicos em um recurso útil: o composto orgânico, um adubo rico em nutrientes.

O processo de compostagem consiste na transformação natural de restos orgânicos, como alimentos, em um material que pode ser reutilizado, reduzindo significativamente o volume de resíduos descartados e contribuindo para práticas mais sustentáveis dentro da instituição. De acordo com a empresa Sinergia Orgânicos, contratada para a execução do serviço, o hospital será pioneiro entre as instituições de saúde de Jundiaí na adoção desse tipo de iniciativa. Além disso, a ação está alinhada às diretrizes ambientais contemporâneas e aos princípios de desenvolvimento sustentável, reforçando o compromisso institucional com a preservação dos recursos naturais e a redução da emissão de resíduos destinados a aterros sanitários.

“Para dar suporte ao processo, serão disponibilizadas inicialmente 20 bombonas coletoras para resíduos orgânicos, além de três pedaleiras que serão posicionadas estrategicamente em pontos específicos do Serviço de Nutrição e Dietética (SND). A quantidade de equipamentos poderá ser ajustada conforme a evolução do programa. Outro ponto importante será o acompanhamento dos resultados. A cada coleta, serão realizadas pesagens dos resíduos, permitindo a criação de indicadores que ajudarão a mensurar o impacto ambiental positivo da iniciativa”, conta o técnico em segurança do trabalho, Sidinei Brocanello. Além do monitoramento, estão previstas ações de orientação e conscientização junto às equipes envolvidas, com foco na correta separação dos resíduos e no engajamento coletivo para o sucesso do programa.