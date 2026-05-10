10 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PARA EMPREENDEDORAS

Networking e bem-estar: Parque do Corrupira terá evento gratuito

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O momento da yoga será ministrado pela professora Jaque Fiochi
O momento da yoga será ministrado pela professora Jaque Fiochi

Empreender também exige equilíbrio emocional, pausa e cuidado com a saúde mental. Pensando nisso, o eixo +Negócios, da Prefeitura de Jundiaí, promove o NETYoga – Yoga para Empreendedoras, um encontro gratuito que une networking, relacionamento e relaxamento em um ambiente ao ar livre. O momento da yoga será ministrado pela professora Jaque Fiochi.

O evento ocorre dia 30 de maio, das 8h às 10h, no Parque do Corrupira, localizado na avenida Nícola Accieri, 1.900, em Jundiaí.

VAGAS LIMITADAS – CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

A proposta é oferecer às participantes um momento de desacelerar a rotina, fortalecer conexões e incentivar o autocuidado, aspecto cada vez mais necessário na vida de quem empreende.

Para Bruna Lazarini, secretária adjunta de Empreendedorismo e responsável pelo eixo +Negócios, cuidar da mente também faz parte da construção de um negócio saudável. “Muitas vezes, a empresária está focada apenas em resultados, metas e rotina operacional, mas é fundamental entender que a saúde mental impacta diretamente nas decisões, na criatividade e na qualidade de vida. O NETYoga nasce justamente como esse convite para que as empreendedoras também cuidem de si”, destacou.

Serviço – NETYoga para Empreendedoras
Entrada gratuita
30 de maio, das 8h às 10h
Parque do Corrupira (avenida Nícola Accieri, 1.900, em Jundiaí)
Inscrições pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePZvkcOb6rpsKJ6kinXN7TPT4jRpgCrUPTi_1ZmRKqHUzEnA/viewform

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários