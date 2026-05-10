O Sebrae-SP oferecerá a trilha de capacitação para empreendedores e empreendedoras que buscam aprimorar seus conhecimentos e impulsionar seus negócios na região de Jundiaí. As inscrições estão abertas (veja os links no fim do texto) e as atividades começam já nesta segunda-feira (11).
Denominada como “Bora Crescer”, a trilha integra três cursos: Marketing de Alta Performance, Gestão Financeira Inteligente e IA para Pequenos Negócios. Todos serão realizados presencialmente no escritório regional do Sebrae-SP em Jundiaí, localizado na rua Vigário João José Rodrigues, no centro da cidade.
Os três temas – Marketing, Gestão Financeira e Inteligência Artificial – foram pensados em formato de trilha contínua por estarem intrinsicamente ligados não apenas um ao outro, mas também a tudo que envolve a gestão de um pequeno negócio. O analista de negócios do Sebrae-SP, Marcelo Duarte, explica que a combinação dos conteúdos permite que o empreendedor e a empreendedora ganhem produtividade, reduzam custos e aumentem sua capacidade de escala.
“A Inteligência Artificial atua como aliada na automação de processos e na tomada de decisão baseada em dados, tornando as operações mais ágeis e eficientes. Já a Gestão Financeira Inteligente garante o controle dos recursos, melhora o planejamento e sustenta o crescimento de forma saudável. Por fim, as estratégias de Marketing Digital potencializam a atração e fidelização de clientes, ampliando a geração de receita. Juntas, essas frentes criam uma base sólida para que o empreendedor não apenas organize o negócio, mas também ganhe escala, competitividade e sustentabilidade no mercado”, diz.
Metodologia Fature+
A trilha “Bora Crescer” integra a metodologia Fature+, estruturada para oferecer apoio prático, direcionado e orientado a resultados, considerando as reais necessidades dos pequenos empreendedores locais.
Nesse caso, os participantes dos cursos presentes na trilha também receberão um diagnóstico empresarial que os permitirão identificar pontos fortes, fragilidades, oportunidades de crescimento e prioridades de ação para seus negócios. Posteriormente, uma consultoria individual para devolutiva do diagnóstico será aplicada.
Marcelo comenta que o diagnóstico empresarial e a consultoria são etapas fundamentais para transformar o conhecimento em resultado prático. “O empreendedor consegue enxergar com clareza onde estão seus principais desafios e oportunidades e, com a devolutiva orientada, recebe direcionamentos personalizados para aplicar no dia a dia do negócio. Esse acompanhamento complementa a trilha de cursos justamente por conectar o conteúdo aprendido com a realidade de cada empresa, potencializando assim os resultados”, afirma.
Como ação complementar, o Programa Fature+ também promove palestras on-line em datas comemorativas e períodos estratégicos do comércio, oferecendo orientações práticas para que os empreendedores aproveitem oportunidades sazonais, planejem ações comerciais e maximizem seus resultados ao longo do ano.
Serviço: trilha “Bora Crescer”:
Marketing de Alta Performance: da Estratégia ao Resultado
Data: 11 a 15/5
Horário: 18h às 22h
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Link de inscrição: https://forms.office.com/r/pcwSxLuDRe
Gestão Financeira Inteligente: Decisões Baseadas em Números
Data: 25 a 29/5
Horário: 19h às 21h
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Link de inscrição: https://forms.office.com/r/pcwSxLuDRe
IA para Pequenos Negócios: Automação e Vantagem Competitiva
Data: 10/6
Horário: 18h às 22h
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Link de inscrição: https://forms.office.com/r/pcwSxLuDRe