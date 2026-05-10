O Sebrae-SP oferecerá a trilha de capacitação para empreendedores e empreendedoras que buscam aprimorar seus conhecimentos e impulsionar seus negócios na região de Jundiaí. As inscrições estão abertas (veja os links no fim do texto) e as atividades começam já nesta segunda-feira (11).

Denominada como “Bora Crescer”, a trilha integra três cursos: Marketing de Alta Performance, Gestão Financeira Inteligente e IA para Pequenos Negócios. Todos serão realizados presencialmente no escritório regional do Sebrae-SP em Jundiaí, localizado na rua Vigário João José Rodrigues, no centro da cidade.

Os três temas – Marketing, Gestão Financeira e Inteligência Artificial – foram pensados em formato de trilha contínua por estarem intrinsicamente ligados não apenas um ao outro, mas também a tudo que envolve a gestão de um pequeno negócio. O analista de negócios do Sebrae-SP, Marcelo Duarte, explica que a combinação dos conteúdos permite que o empreendedor e a empreendedora ganhem produtividade, reduzam custos e aumentem sua capacidade de escala.