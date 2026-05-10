Cinco homens e uma mulher foram detidos pela equipe do apoio tático da Guarda Municipal de Jundiaí, no final da tarde de ontem, após furtarem dois supermercados na cidade. Em um deles, o grupo burlou o sistema de segurança saindo pela entrada, levando diversos produtos alimentícios, dentre eles 10 caixas de azeite de oliva.

Com base nas imagens de monitoramento fornecidas pelos estabelecimentos, foi possível identificar os dois veículos utilizados pelos suspeitos. Após a “compra” em um supermercado localizado às margens da Rodovia Anhanguera, o grupo seguiu para outro estabelecimento, localizado no bairro da Ponte São João, de onde levaram os produtos distraindo os operadores de caixas e o segurança do local.

No momento da abordagem, os indivíduos desembarcaram dos veículos, sendo que a mulher do grupo tentou fugir, mas foi alcançada e detida. Após a contenção de todos, foi realizada vistoria nos veículos onde foram encontrados todos os produtos furtados, entre azeites e cafés e assim restituídos aos seus estabelecimentos.