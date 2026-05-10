A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, entrega no dia 16 de maio, às 9h, no Parque da Cidade, a maior entrega de ônibus já realizada no município, com a apresentação de 70 novos veículos que passam a integrar o sistema de transporte público da cidade. O evento será aberto à população.

Dentro das mudanças está prevista a ampliação da frota com ar-condicionado, que deve passar de 32% para 60%, a duplicação dos ônibus articulados e a chegada de novos modelos para diferentes regiões da cidade também fazem parte do processo de modernização do sistema.

A renovação da frota representa uma transformação estrutural no transporte coletivo da cidade. A mudança vai além do novo layout e marca o início de um novo modelo de gestão, com foco na qualidade do serviço, modernização da operação e mais conforto aos usuários.