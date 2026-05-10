A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, entrega no dia 16 de maio, às 9h, no Parque da Cidade, a maior entrega de ônibus já realizada no município, com a apresentação de 70 novos veículos que passam a integrar o sistema de transporte público da cidade. O evento será aberto à população.
Dentro das mudanças está prevista a ampliação da frota com ar-condicionado, que deve passar de 32% para 60%, a duplicação dos ônibus articulados e a chegada de novos modelos para diferentes regiões da cidade também fazem parte do processo de modernização do sistema.
A renovação da frota representa uma transformação estrutural no transporte coletivo da cidade. A mudança vai além do novo layout e marca o início de um novo modelo de gestão, com foco na qualidade do serviço, modernização da operação e mais conforto aos usuários.
A chegada dos novos ônibus integra o processo da Nova Concessão do Transporte Público, que prevê a incorporação de 100 veículos zero quilômetro ao longo do primeiro ano de contrato. Os veículos seguem o padrão Euro 6, que reduz a emissão de poluentes, e contam com ar-condicionado, acessibilidade e tecnologia embarcada, garantindo mais conforto, segurança e eficiência para os passageiros.
Investimento em mobilidade
A cidade realiza intervenções viárias em pontos estratégicos para reduzir gargalos e melhorar a fluidez do trânsito, dentro das ações do programa Move Aí. Também estão em andamento projetos de requalificação dos terminais urbanos, ampliação da integração entre modais e articulações com o Governo do Estado para obras estruturantes, como as transposições da Rodovia Anhanguera e os impactos positivos ligados ao Trem Intercidades (TIC).