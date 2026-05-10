Desde 2025, o Sebrae registra aumento no número de novos CNPJs. Em 2026, de janeiro a março foram abertos 4.013 MEIs na cidade de Jundiaí, no mesmo período em 2025 foram 3.407 MEIs, um aumento de 18%, no total são 48.830 MEIs registrados na cidade. As atividades econômicas mais registradas na cidade são: serviços administrativos, cabeleireiros e promoção de vendas.

Segundo o consultor de RH, Geraldo Falcade, a crescente da “pejotização” é uma realidade na maioria das empresas hoje em dia, porque é benéfico para os dois lados. “A empresa paga menos impostos e o funcionário tem a possibilidade de ter ganhos maiores, pois não tem grandes descontos”, explica.

Felipe Shahin Franco, contador há 18 anos, confirma que a tendência da contratação via pessoa jurídica tem aumentado nos últimos anos. “Esta é a uma tendência de modelo de flexibilidade global, principalmente no Brasil onde a taxa de impostos é muito grande. Nas empresas de tecnologia, 90% das contratações é por meio de contrato de prestadores de serviço”.

Segundo ele, mesmo com esta mudança os profissionais precisam ter responsabilidade financeira e fiscal para cumprir com as obrigações de ter um CNPJ e disciplina para cuidar do futuro.