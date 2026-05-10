Desde 2025, o Sebrae registra aumento no número de novos CNPJs. Em 2026, de janeiro a março foram abertos 4.013 MEIs na cidade de Jundiaí, no mesmo período em 2025 foram 3.407 MEIs, um aumento de 18%, no total são 48.830 MEIs registrados na cidade. As atividades econômicas mais registradas na cidade são: serviços administrativos, cabeleireiros e promoção de vendas.
Segundo o consultor de RH, Geraldo Falcade, a crescente da “pejotização” é uma realidade na maioria das empresas hoje em dia, porque é benéfico para os dois lados. “A empresa paga menos impostos e o funcionário tem a possibilidade de ter ganhos maiores, pois não tem grandes descontos”, explica.
Felipe Shahin Franco, contador há 18 anos, confirma que a tendência da contratação via pessoa jurídica tem aumentado nos últimos anos. “Esta é a uma tendência de modelo de flexibilidade global, principalmente no Brasil onde a taxa de impostos é muito grande. Nas empresas de tecnologia, 90% das contratações é por meio de contrato de prestadores de serviço”.
Segundo ele, mesmo com esta mudança os profissionais precisam ter responsabilidade financeira e fiscal para cumprir com as obrigações de ter um CNPJ e disciplina para cuidar do futuro.
Aparecida de Jesus Guedes de 58 anos trabalha há oito anos na área da beleza e há um ano tem o seu CNPJ. “Comecei a crescer dentro da empresa que represento e me inscrevi como MEI para poder ter mais vantagens e também para o meu futuro financeiro”.
Entrega da declaração
Até o fim de maio, todos os Microempreendedores Individual precisam entregar a Declaração Anual de Faturamento do MEI referente aos ganhos de 2025. A declaração é obrigatória e deve ser entregue até o dia 31 de maio através do Portal do Empreendedor.
Segundo o Sebrae, até abril deste ano, a região somava 172.835 MEIs, o que representa um crescimento de 2.830 MEIs em comparação com 2025. As cidades com maior número de microempreendedores é Jundiaí, com 48.830, seguido de Bragança Paulista com 20 mil e Francisco Morato com 15.309.
Além da importância da formalização e do aumento da geração de renda, é fundamental que todos os MEIs estejam em dia com suas obrigações, já que o não preenchimento da declaração gera multas e problemas com a Receita Federal, além de impedir a emissão de novas notas fiscais. O limite de faturamento anual para o MEI em 2025 foi de R$ 81 mil. Caso o teto tenha sido maior, o empreendedor deve recolher tributos sobre o montante excedente