Momentos de desespero mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros na cidade de Franca na manhã deste sábado, 9. Familiares chegaram às pressas ao quartel do Distrito Industrial com um bebê de nove meses engasgado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança estava com um pedaço de plástico preso na garganta e apresentava dificuldade para respirar. A equipe do Resgate havia acabado de retornar de outra ocorrência quando iniciaram imediatamente a manobra de desengasgo no bebê. Após instantes de tensão, a criança conseguiu expelir um pedaço de plástico de embalagem de bolacha que obstruía as vias respiratórias.

Após o atendimento, o bebê voltou a respirar normalmente, trazendo alívio à família e aos bombeiros que participaram do resgate.