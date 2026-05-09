Considerado data importante para as vendas, o Dia das Mães é para os lojistas “um segundo Natal” e por isso apostam em promoções e descontos para atrair os clientes. Com expectativa de vender até 10% a mais do que o ano passado, esperam os clientes ainda neste sábado, com as lojas funcionando das 9h às 18h.

Os consumidores perceberam um cenário de preços médios mais favoráveis nas compras do Dia das Mães deste ano. De acordo com o levantamento da Federação do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), os produtos tradicionais para a data registraram uma alta média acumulada de 2,89% em 12 meses. O ticket médio deve ser de R$ 150.

“Estamos animados com o último dia de vendas. Esta semana o movimento foi muito bom em relação ao ano passado. Fizemos promoções e trabalhamos com preços agressivos para que o cliente compre o nosso produto”, conta Lessandra Benevides, gerente de uma loja de moda feminina e masculina, que percebeu aumento de mais de 10% das vendas em relação a 2025.