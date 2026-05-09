Considerado data importante para as vendas, o Dia das Mães é para os lojistas “um segundo Natal” e por isso apostam em promoções e descontos para atrair os clientes. Com expectativa de vender até 10% a mais do que o ano passado, esperam os clientes ainda neste sábado, com as lojas funcionando das 9h às 18h.
Os consumidores perceberam um cenário de preços médios mais favoráveis nas compras do Dia das Mães deste ano. De acordo com o levantamento da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), os produtos tradicionais para a data registraram uma alta média acumulada de 2,89% em 12 meses. O ticket médio deve ser de R$ 150.
“Estamos animados com o último dia de vendas. Esta semana o movimento foi muito bom em relação ao ano passado. Fizemos promoções e trabalhamos com preços agressivos para que o cliente compre o nosso produto”, conta Lessandra Benevides, gerente de uma loja de moda feminina e masculina, que percebeu aumento de mais de 10% das vendas em relação a 2025.
Em Jundiaí, levantamento do Sindicado do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) aponta que o faturamento do comércio varejista em maio deve crescer 3% em comparação ao mesmo período de 2025.
Ronaldo Tapia, de 51 anos, gerente há três anos de uma loja de eletrodomésticos e móveis, também está otimista com as vendas desta data. “Para competir com as vendas on-line, temos preços atrativos e crediário próprio, assim todos podem comprar o presente para a
mãe. O volume de clientes na loja está impressionando desde o início da semana”.
Segundo Tapia, a loja já identificou o crescimento de 10% das vendas. Os produtos mais procurados desta semana são cafeteiras, microondas, televisão, airfryer e aparelhos de beleza, como secador e chapinha. “Apesar da crescente das vendas online, muita gente ainda prefere vir pessoalmente e são esses clientes que conseguimos fidelizar”. “Aqui, o valor médio das vendas vai de R$ 300 a R$ 600”, comenta.
William Moura Souza, de 34 anos, levou a família toda para comprar o presente para a esposa. “Ela mesma que escolhe o seu presente. Para minha mãe já comprei on-line e no domingo vou levar as duas para almoçar fora. Gastei em torno de R$ 150 com cada uma e no domingo o gasto será ainda maior para comemorar a data com um almoço em família”.
Creusa de Aguiar Silva e a filha Claudineia de Aguiar Prado estavam passeando cheias de sacolas pelas ruas do Centro. “Os preços estão muito bons, valeu a pena comprar o que estávamos precisando. Não estava programado, mas, agora já compramos uma parte do presente”, conta Claudineia.