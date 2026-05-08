Instabilidades registradas no solo da rua Madri, na Vila São Sebastião, fizeram com que a Prefeitura de Jundiaí intensifique trabalhos de recuperação do local. Parte dela está interditada para garantir a segurança de moradores e motoristas.

Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos atuam no monitoramento contínuo da área e avançam na elaboração do projeto técnico definitivo para estabilização do trecho afetado pelo afundamento de parte da calçada e pela queda de um muro residencial. Estão sendo executados serviços de limpeza, retirada de materiais e contenção do terreno.

Causa do problema