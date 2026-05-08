08 de maio de 2026
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VILA SÃO SEBASTIÃO

Solo cede na rua Madri e equipe técnica acelera obra de contenção

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos atuam na recuperação da área afetada
Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos atuam na recuperação da área afetada

Instabilidades registradas no solo da rua Madri, na Vila São Sebastião, fizeram com que a Prefeitura de Jundiaí intensifique trabalhos de recuperação do local. Parte dela está interditada para garantir a segurança de moradores e motoristas.

Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos atuam no monitoramento contínuo da área e avançam na elaboração do projeto técnico definitivo para estabilização do trecho afetado pelo afundamento de parte da calçada e pela queda de um muro residencial. Estão sendo executados serviços de limpeza, retirada de materiais e contenção do terreno.

Causa do problema

Segundo a Prefeitura, o afundamento do solo ocorreu após uma caçamba com aproximadamente 10 toneladas ser posicionada sobre a calçada. Com as chuvas intensas, registradas nos últimos meses, houve infiltração de água e o solo ficou encharcado, provocando o desmoronamento parcial da via e o comprometimento de parte do muro do imóvel.

Após vistoria da Defesa Civil, a casa foi interditada de forma preventiva e os moradores foram encaminhados à Casa da Família pela equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

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