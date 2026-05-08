Brian Rodrigo da Silva Gonçalves, de 13 anos, celebrou nesta sexta-feira (8) a cura de uma leucemia ao tocar o sino da vitória no Grendacc. O momento foi acompanhado por familiares do paciente e pela equipe de colaboradores da instituição. É a oitava vez que o sino foi tocado neste ano.

O adolescente agradeceu a Deus, a equipe médica e os familiares por todo apoio durante o tratamento. “Agradeço também às médicas, em especial à dra. Arianne, às enfermeiras Tati, Marcela e Gleice, meus pais, tios e minhas irmãs Isabely e Manuella que sempre me tiravam do tédio. Amo muito vocês”, declarou.

Brian iniciou o tratamento no Grendacc em novembro de 2023. De acordo com a médica oncologista pediátrica, Arianne Casarim, foi um período com desafios importantes ao longo do caminho. “Ele enfrentou uma leucemia de alto risco, com várias intercorrências, o que é normal. Mas superou cada etapa e agora inicia um novo ciclo”, explicou.