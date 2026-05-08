Equipes da Defesa Civil de Jundiaí participaram nesta semana do Treinamento Preparatório da Operação São Paulo Sem Fogo 2026. Além da capacitação, o órgão recebeu do Governo do Estado o kit estiagem composto por abafador, cantil, facão com bainha, luvas de raspa, óculos de proteção, bomba costal flexível, enxadão, lanterna, coletes e bonés operacionais.

Com o objetivo de fortalecer as ações preventivas e o combate a incêndios durante o período de estiagem, o treinamento abordou temas relacionados às políticas públicas de Defesa Civil, prevenção de incêndios florestais, estratégias operacionais e o período crítico de estiagem.

“A capacitação foi uma importante troca de experiências e atualização técnica para que a Defesa Civil esteja cada vez mais preparada para atuar durante o período de estiagem. Ainda teremos novos treinamentos até o final do mês, ampliando ainda mais a qualificação dos agentes”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Coronel Gimenez.