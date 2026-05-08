08 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
OPERAÇÃO SP SEM FOGO

Defesa Civil de Jundiaí participa de capacitação contra incêndios

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Além da capacitação, as equipes receberam um kit estiagem
Além da capacitação, as equipes receberam um kit estiagem

Equipes da Defesa Civil de Jundiaí participaram nesta semana do Treinamento Preparatório da Operação São Paulo Sem Fogo 2026. Além da capacitação, o órgão recebeu do Governo do Estado o kit estiagem composto por abafador, cantil, facão com bainha, luvas de raspa, óculos de proteção, bomba costal flexível, enxadão, lanterna, coletes e bonés operacionais.

Com o objetivo de fortalecer as ações preventivas e o combate a incêndios durante o período de estiagem, o treinamento abordou temas relacionados às políticas públicas de Defesa Civil, prevenção de incêndios florestais, estratégias operacionais e o período crítico de estiagem.

“A capacitação foi uma importante troca de experiências e atualização técnica para que a Defesa Civil esteja cada vez mais preparada para atuar durante o período de estiagem. Ainda teremos novos treinamentos até o final do mês, ampliando ainda mais a qualificação dos agentes”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Coronel Gimenez.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários