08 de maio de 2026
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EM JUNDIAÍ

Fábrica das Infâncias Japy passa por revitalização

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As intervenções são realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
As intervenções são realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

A Fábrica das Infâncias Japy começou a receber nesta semana uma série de melhorias estruturais que vão ampliar a segurança, o conforto e a acessibilidade para o público. As intervenções são realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, em parceria com a Secretaria de Cultura.

Entre os serviços executados estão a pintura geral do espaço, a implantação de novas áreas de lazer, como tirolesa e caixa de areia, além da construção de uma rampa de acessibilidade. Também estão sendo executados serviços de manutenção e reforço no sistema de iluminação.

As melhorias integram o trabalho de zeladoria da Prefeitura de Jundiaí, com foco na oferta de ambientes públicos cada vez mais acolhedores, seguros e bem estruturados para a população.

Serviço

Fábrica das Infâncias Japy
Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9h às 16h30; aos sábados e domingos, das 9h às 12h30
Local: Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Telefone: (11) 4521-0971
E-mail: agendajapy@jundiai.sp.gov.br;
Entrada gratuita!

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