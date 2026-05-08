Inicia nesta sexta-feira (8) a programação oficial da Luta Antimanicomial promovida pela Secretaria de Promoção da Saúde, por meio da Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Droga. Maio é o mês dedicado à causa que defende o cuidado em liberdade para pessoas em sofrimento psíquico, a garantia de direitos humanos e o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (Raps).

O dia 18 de maio faz referência ao movimento iniciado no país no fim da década de 1980, durante a Reforma Psiquiátrica Brasileira, que propôs a substituição do modelo centrado em manicômios por uma rede de cuidado humanizado e territorial.

Em Jundiaí, a política de saúde mental é desenvolvida a partir dos princípios da Reforma Psiquiátrica e do cuidado em rede, com atuação dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), serviços de atenção básica e equipamentos voltados à reinserção social e ao cuidado comunitário.

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