Inicia nesta sexta-feira (8) a programação oficial da Luta Antimanicomial promovida pela Secretaria de Promoção da Saúde, por meio da Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Droga. Maio é o mês dedicado à causa que defende o cuidado em liberdade para pessoas em sofrimento psíquico, a garantia de direitos humanos e o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (Raps).
O dia 18 de maio faz referência ao movimento iniciado no país no fim da década de 1980, durante a Reforma Psiquiátrica Brasileira, que propôs a substituição do modelo centrado em manicômios por uma rede de cuidado humanizado e territorial.
Em Jundiaí, a política de saúde mental é desenvolvida a partir dos princípios da Reforma Psiquiátrica e do cuidado em rede, com atuação dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), serviços de atenção básica e equipamentos voltados à reinserção social e ao cuidado comunitário.
Programação
08/05 – Abertura iniciada | às 13h
O evento contou com marcha acompanhada por intervenções culturais até o coreto, atrás da Igreja Matriz. O evento conta com a Feira dos Produtos de Economia Solidária Colmeia Ecosol;
13/05 – Fórum da Luta Antimanicomial | das 13h às 17h
Local: Auditório do Sesc Jundiaí
O Fórum será realizado após a Feira Colmeia Ecosol, atividade aberta à população, das 10h às 13h. A discussão terá como tema 'Preconceito e Exclusão, Identidade e Pertencimento: dimensões do estigma em Saúde Mental'. A atividade é voltada a profissionais de saúde e população em geral e demanda inscrição prévia para participação;
18/05 – Marcha da Luta Antimanicomial | às 11h
Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) – Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Moema, São Paulo. Evento voltado a profissionais e trabalhadores dos serviços da Raps, que participarão do encontro juntamente com as redes de outros municípios.
22/05 – InterCAPS | às 8h
Local: Parque Ecológico de Campinas – Rodovia Heitor Penteado, altura do km 3,2, Vila Brandina. A atividade será voltada aos usuários dos Caps, com participação em atividades esportivas. O evento consiste em um torneio de futebol com a presença das unidades de Campinas e região.
28/05 – Evento de Encerramento | das 13h30 às 16h
Local: Espaço Expressa (Complexo Fepasa)
Aberto à população em geral, o evento contará com apresentações artísticas de oficinas realizadas nos serviços de saúde e roda de conversa sobre as atividades desenvolvidas ao longo do mês.