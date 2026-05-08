A história da Regiane Cristina dos Santos Cardoso, de 36 anos, se mistura com a de tantas outras mães que diariamente deixam seus filhos com a rede de apoio para cuidar dos filhos dos outros. Enfermeira na Apae de Jundiaí, ela é mãe do Heitor, de 8 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), e do Theo, de 5, que ainda está em investigação para diagnóstico de TEA e transtorno opositivo-desafiador (TOD). Esta super-mãe conhece o peso e a beleza do cuidado em todas as suas formas.

Mãe aprende a viver em turnos. Turnos de trabalho, de cuidado, de atenção constante. Enquanto muita gente dorme, ela reorganiza a rotina. Enquanto o mundo segue no automático, ela observa sinais, acolhe crises, comemora pequenas evoluções que, para ela, nunca são pequenas.

Ao lado do marido, adaptou a própria vida para garantir que os filhos tenham presença e acompanhamento. Enquanto ela trabalha durante o dia, ele assume a rotina da casa e das crianças. À noite, os papéis se invertem. E, entre uma jornada e outra, existe também a rede de apoio construída pela família. “Meus pais e minha irmã ajudam muito quando precisamos, e nos ajudam com as crianças”, conta.

Regiane sempre foi apaixonada pela área da saúde mental e deficiência intelectual. Há mais de dez anos, transformou a paixão em trabalho. Mas a maternidade trouxe um novo significado para tudo o que ela já sabia na teoria. Hoje, ela entende na prática o valor de um atendimento humanizado, do olhar atento, do carinho e da paciência que respeita o tempo de cada criança.

“Eu trato as crianças que atendo como eu gosto que tratem meus filhos”, comenta. E talvez seja justamente aí que mora a força de mães como a Regiane: no cuidado que transborda. No amor que vira escuta, proteção, adaptação e coragem diária.