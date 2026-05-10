Nesta última semana, o Governo Federal lançou o programa Desenrola 2.0, voltado à renegociação de dívidas. Com algumas mudanças em relação à primeira edição, a ação tenta ser mais eficaz, uma vez que o primeiro Desenrola, lançado em maio de 2024, não surtiu o efeito desejado: o endividamento e a inadimplência, por fim, aumentaram. De acordo com dados do Serasa, Jundiaí tinha 146.375 pessoas inadimplentes em março de 2025. No mês de março deste ano, o número subiu para 154.919.

O endividamento na cidade também subiu: eram 590.020 dívidas em março do ano passado e, no mesmo mês deste ano, a cidade soma 670.810 dívidas. A média de valor (tíquete médio) da inadimplência saltou de R$ 7.654,64 para R$ 8.839,05. O tíquete médio das dívidas foi de R$ 1.899 para R$ 2.041,32. Neste cenário, o valor total das dívidas de jundiaienses foi de cerca de R$ 1,12 bilhão para cerca de R$ 1,37 bilhão.

Nesta nova roupagem do Desenrola, uma das apostas do Governo Federal para diminuir a inadimplência é o uso do FGTS para abatimento de dívida. A medida é polêmica, pois é vista como paliativa. Educadora financeira, Cíntia Senna diz que o programa resolve questões de curto prazo, mas não age na raiz do problema e não planeja o longo prazo, porque não há educação financeira.