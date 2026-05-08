Marcado por reuniões em família e querido por muitos brasileiros, o Dia das Mães é comemorado no Brasil no segundo domingo de maio. Adiantando a celebração, o Programa Bom Prato vai servir almoços especiais em todos os restaurantes populares da rede nesta sexta-feira (8). Em Jundiaí, o Bom Prato que fica na rua Vigário João José Rodrigues, 1.005 serve hoje: Escalope à francesa, macarrão parafuso com bacon e brócolis e salada agridoce. Para sobremesa, pão de mel.

Programação de Dia das Mães

Durante a celebração do Dia das Mães no Bom Prato, além de oferecer refeições de qualidade, os restaurantes contam com refeitórios equipados com mesas, cadeiras, água e climatizadores, promovendo um ambiente acolhedor para que os usuários possam vivenciar um momento de convivência nesta data especial.

“Assim como nas demais datas comemorativas, o Bom Prato realiza todos os preparativos, desde a elaboração de um cardápio balanceado, sempre inspirado em pratos típicos de cada celebração. Além disso, o programa busca proporcionar um ambiente acolhedor aos frequentadores, tornando a experiência ainda mais especial e resgatando a dignidade de quem é atendido por essa importante política pública”, afirma a diretora da Diretoria de Combate à Fome (DICOF), Rita Dalmaso.