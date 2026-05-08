A Linha 7-Rubi recebe, neste domingo (10), intervenções de melhorias de infraestrutura. As atividades integram um cronograma de modernização do trecho, como parte do projeto TIC Eixo Norte. Devido às atividades programadas, a Linha 7-Rubi terá alterações operacionais, das 4h à meia-noite, entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista.
Durante o período, os trens circularão por via única no trecho, com embarque e desembarque na mesma plataforma em ambos os sentidos. Os intervalos programados serão mantidos.
As intervenções deste domingo incluem serviços de manutenção na sinalização e na rede aérea, integrando o cronograma de modernização da Linha 7-Rubi. As melhorias preparam a infraestrutura para a implantação dos novos serviços do projeto TIC Eixo Norte: o Trem Intercidades (TIC), entre Campinas e São Paulo, e o Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas.
Modernização da Linha 7-Rubi
A Linha 7-Rubi, entre São Paulo e Jundiaí, é a base operacional dos três serviços do projeto TIC Eixo Norte e passará por um processo gradual de modernização.
As obras incluem a implantação de acessibilidade universal nas estações, revitalização da via permanente e da rede aérea, além da substituição dos sistemas de comunicação, sinalização e energia.
Os serviços do projeto TIC Eixo Norte
O projeto está estruturado em três serviços integrados: o expresso Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, o serviço parador Trem Intermetropolitano (TIM) e a modernização da Linha 7-Rubi de trens metropolitanos de São Paulo.
O Trem Intercidades será o primeiro serviço de média velocidade do Brasil, com velocidade de até 140 km/h, capacidade para cerca de 860 passageiros por viagem e tempo estimado de 64 minutos no trajeto de 101 km entre São Paulo e Campinas. Segundo o edital de concessão, o serviço contará com assentos marcados, além de espaços para bagagens e bicicletas. A operação está prevista para 2031.
Já o Trem Intermetropolitano, o serviço parador que tem início previsto para 2029, fará a ligação entre Jundiaí e Campinas em um trajeto de 44 km, com tempo estimado de cerca de 33 minutos e paradas nos municípios Louveira, Vinhedo e Valinhos.