A Linha 7-Rubi recebe, neste domingo (10), intervenções de melhorias de infraestrutura. As atividades integram um cronograma de modernização do trecho, como parte do projeto TIC Eixo Norte. Devido às atividades programadas, a Linha 7-Rubi terá alterações operacionais, das 4h à meia-noite, entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista.

Durante o período, os trens circularão por via única no trecho, com embarque e desembarque na mesma plataforma em ambos os sentidos. Os intervalos programados serão mantidos.

As intervenções deste domingo incluem serviços de manutenção na sinalização e na rede aérea, integrando o cronograma de modernização da Linha 7-Rubi. As melhorias preparam a infraestrutura para a implantação dos novos serviços do projeto TIC Eixo Norte: o Trem Intercidades (TIC), entre Campinas e São Paulo, e o Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas.

Modernização da Linha 7-Rubi