Na próxima terça-feira (11) Jundiaí receberá a capacitação ‘Proteger e Cuidar’, iniciativa que joga luz à um tema primordial: os direitos da criança e do adolescente aplicados à prática da fisioterapia e da terapia ocupacional. É necessário efetuar inscrição para participar do evento.

O evento é especialmente voltado para quem busca compreender melhor os direitos da criança e do adolescente e como aplicá-los no contexto dos atendimentos terapêuticos. Promovido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (CREFITO-3), o encontro tem o objetivo de oferecer informação qualificada, orientação e fortalecer práticas de cuidado mais conscientes e alinhadas à garantia destes direitos.

Além de ampliar o conhecimento técnico, a iniciativa reforça a importância de uma atuação humanizada e informada, promovendo o protagonismo das famílias no contexto. A capacitação é resultado de uma mobilização do Clube de Mães Atípicas, do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, e surge como uma oportunidade relevante de aprendizado e troca de experiências.

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