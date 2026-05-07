A população jundiaiense está encontrando em uma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) muito mais que atendimentos de rotina em saúde. A unidade do Caxambu abriu oportunidade para os grupos abertos e estão conquistando as pessoas que, além do atendimento rotineiro, buscam mais qualidade de vida, trocas de experiências em diálogos demorados, bem-estar e autocuidado.

Este acolhimento está promovendo a saúde de forma integral no espaço que é exemplo de cuidado ampliado. O grupo, realizado mensalmente e aberto a pessoas de todas as idades, promove atividades diversificadas que estimulam a socialização e o autocuidado, sempre com o apoio das equipes multiprofissionais.

“Os grupos são uma estratégia importante para ampliar o cuidado oferecido na Atenção Básica. Eles criam um espaço de convivência, de escuta e de troca entre os usuários, fortalecendo vínculos e trazendo sempre temas importantes para reflexão”, afirma a gerente da unidade, Luciana Marinho.