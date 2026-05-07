A população jundiaiense está encontrando em uma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) muito mais que atendimentos de rotina em saúde. A unidade do Caxambu abriu oportunidade para os grupos abertos e estão conquistando as pessoas que, além do atendimento rotineiro, buscam mais qualidade de vida, trocas de experiências em diálogos demorados, bem-estar e autocuidado.
Este acolhimento está promovendo a saúde de forma integral no espaço que é exemplo de cuidado ampliado. O grupo, realizado mensalmente e aberto a pessoas de todas as idades, promove atividades diversificadas que estimulam a socialização e o autocuidado, sempre com o apoio das equipes multiprofissionais.
“Os grupos são uma estratégia importante para ampliar o cuidado oferecido na Atenção Básica. Eles criam um espaço de convivência, de escuta e de troca entre os usuários, fortalecendo vínculos e trazendo sempre temas importantes para reflexão”, afirma a gerente da unidade, Luciana Marinho.
Em um dos encontros recentes, os participantes vivenciaram práticas como auriculoterapia, massagem e dinâmicas interativas, além de participar de um café da manhã comunitário e de rodas de conversa sobre temas relevantes, como a conscientização acerca do autismo e o bem-estar animal, incluindo a adoção responsável.
Maria de Lourdes Bosio, 58 anos, se mudou recentemente para Jundiaí e está encantada com a iniciativa. “A equipe é muito criativa e acolhedora. Achei maravilhoso poder vir e trocar experiências com outras pessoas”, disse.
Já Edison Bardi da Fonseca, 76, é morador de longa data da região, e também encontrou na unidade uma maneira de se socializar. “A pessoa de idade vai se isolando e se desligando da sociedade. Aqui nós nos entrosamos e é muito bom”.
O grupo se reúne toda última quinta-feira do mês. Não é necessário fazer inscrição prévia para participar. A UBS Caxambu fica na rua João Thomasi, s/n. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4589-0118.