Você sabia que tomar remédio por conta própria pode fazer mal? Que antibiótico não é indicado para gripe, uma doença viral, e pode gerar até resistência bacteriana? E que os únicos locais para descarte correto de medicamentos são a UBS e a farmácia, pois jogar no lixo comum, na pia ou no vaso sanitário causa contaminação grave do solo?

Para tirar essas e outras dúvidas e reforçar a importância da orientação correta, a Prefeitura de Jundiaí promoveu, na última terça-feira (5) uma ação especial em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, celebrado em 5 de maio.

Em um estande montado no Maxi Shopping, diversas cartilhas, atividades lúdicas e até mesmo uma roleta com perguntas e respostas reuniram dicas importantes e educativas. “O objetivo é orientar a população, alertando, por meio de uma equipe qualificada da nossa rede municipal, sobre o que se deve e não se deve fazer, pensando sempre na saúde das pessoas e do meio ambiente”, explica a coordenadora da Assistência Farmacêutica da Prefeitura de Jundiaí, Ana Cláudia Jordão Rodrigues.