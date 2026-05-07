Você sabia que tomar remédio por conta própria pode fazer mal? Que antibiótico não é indicado para gripe, uma doença viral, e pode gerar até resistência bacteriana? E que os únicos locais para descarte correto de medicamentos são a UBS e a farmácia, pois jogar no lixo comum, na pia ou no vaso sanitário causa contaminação grave do solo?
Para tirar essas e outras dúvidas e reforçar a importância da orientação correta, a Prefeitura de Jundiaí promoveu, na última terça-feira (5) uma ação especial em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, celebrado em 5 de maio.
Em um estande montado no Maxi Shopping, diversas cartilhas, atividades lúdicas e até mesmo uma roleta com perguntas e respostas reuniram dicas importantes e educativas. “O objetivo é orientar a população, alertando, por meio de uma equipe qualificada da nossa rede municipal, sobre o que se deve e não se deve fazer, pensando sempre na saúde das pessoas e do meio ambiente”, explica a coordenadora da Assistência Farmacêutica da Prefeitura de Jundiaí, Ana Cláudia Jordão Rodrigues.
O passeio de Maria Teresa Fregolente, 40, e Pedro Silva, 36, com os meninos Francisco e Murilo, de 7 anos, virou uma verdadeira aula. Uma das lições aprendidas foi de que não é recomendado tirar remédios diferentes das caixas e misturá-los no mesmo lugar – algo comum na rotina de idosos que tomam muitos medicamentos por dia, por exemplo. “Isso foi novidade. A gente tem vó e vô que fizeram errado a vida inteira, e vamos levar esse ensinamento para casa”, disse Maria Teresa.
As crianças se arriscaram na roleta e se saíram muito bem nas respostas. “Eu aprendi que a gente não pode tomar qualquer remédio sem orientação de um médico”, compartilhou Francisco.
Fora das ações de 5 de maio, a Assistência Farmacêutica é um serviço básico da rede municipal de saúde e pode ser acessado em qualquer UBS ou Clínica da Família.