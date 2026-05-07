Com foco na melhoria da circulação viária e na segurança de quem passa pelo local, a Prefeitura de Jundiaí iniciou obras de adequação geométrica no cruzamento da rua Ângelo Corradini com a avenida Antônio Frederico Ozanan, na Vila Nambi, após estudos técnicos da área. A intervenção é resultado de uma integração entre as Secretarias de Mobilidade e Transporte (SMMT) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).
Mudanças previstas
Entre as principais alterações está a implantação de “direita livre” (faixa exclusiva, sem interferência semafórica) para os motoristas que seguem pela rua Ângelo Corradini e desejam acessar a avenida Antônio Frederico Ozanan, no sentido Centro. A medida será viabilizada com o avanço do viário sobre o passeio, ajustes geométricos e sinalização viária, proporcionando maior fluidez na saída do bairro.
Para os motoristas que seguem pela ponte da rua Ângelo Corradini e acessam a Frederico Ozanan no sentido Várzea Paulista, o conjunto semafórico será mantido, porém, o acesso será facilitado por meio de nova programação que organizará o fluxo.
Outro ponto importante do projeto é a reorganização dos acessos dos condomínios, situados na avenida Antônio Frederico Ozanan. Após reuniões com os técnicos da SMMT, os moradores chegaram a um acordo, aprovado em assembleia, que unifica as entradas e saídas do conjunto. Esta medida evitará manobras irregulares, como conversões proibidas e circulação na contramão. A responsável pela construção do empreendimento, executará os ajustes físicos necessários na área interna dos residenciais, assim como a elaboração e aprovação do projeto de requalificação dos acessos.
As intervenções também contemplam melhorias na travessia de pedestres, que será reposicionada para trecho fora dos conflitos viários, antes da ligação entre a rua Ângelo Corradini e a avenida Antônio Frederico Ozanan. O projeto inclui ampliação de calçada, ajustes quanto à acessibilidade e barreiras de proteção sobre a ponte, garantindo maior segurança e conforto aos usuários.
De acordo com o prefeito Gustavo Martinelli, as intervenções voltadas à mobilidade na região são resultado de planejamento técnico e têm como prioridade a segurança viária. “Estamos trabalhando com responsabilidade para corrigir gargalos, ampliar a segurança no local, com prioridade para a travessia segura de pedestres, além de melhorar o ordenamento do trânsito”, enfatizou.
As obras civis estão sendo executadas pela Smisp e, na sequência, serão complementadas pela SMMT, que realizará as alterações semafóricas, assim como a implantação de sinalização horizontal e vertical. Durante o período de execução, é importante que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao transitar pela região.