Com foco na melhoria da circulação viária e na segurança de quem passa pelo local, a Prefeitura de Jundiaí iniciou obras de adequação geométrica no cruzamento da rua Ângelo Corradini com a avenida Antônio Frederico Ozanan, na Vila Nambi, após estudos técnicos da área. A intervenção é resultado de uma integração entre as Secretarias de Mobilidade e Transporte (SMMT) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).

Mudanças previstas

Entre as principais alterações está a implantação de “direita livre” (faixa exclusiva, sem interferência semafórica) para os motoristas que seguem pela rua Ângelo Corradini e desejam acessar a avenida Antônio Frederico Ozanan, no sentido Centro. A medida será viabilizada com o avanço do viário sobre o passeio, ajustes geométricos e sinalização viária, proporcionando maior fluidez na saída do bairro.

Para os motoristas que seguem pela ponte da rua Ângelo Corradini e acessam a Frederico Ozanan no sentido Várzea Paulista, o conjunto semafórico será mantido, porém, o acesso será facilitado por meio de nova programação que organizará o fluxo.