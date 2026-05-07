Jundiaí está entre as primeiras cidades a apoiar e incorporar o guia “Um Novo Olhar Sobre o Brincar” às políticas públicas voltadas à infância. O material foi lançado nesta segunda-feira (6), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), durante reunião da Frente Parlamentar pela Primeira Infância.

Produzido com o objetivo de orientar e estimular o brincar no cotidiano das crianças, o guia é gratuito e reúne recomendações voltadas a educadores, gestores públicos e profissionais que atuam na construção de políticas para a infância.

No município, o conteúdo será integrado à metodologia de ensino da rede municipal, fortalecendo práticas pedagógicas que reconhecem o brincar como parte essencial do desenvolvimento infantil. A proposta também dialoga com ações já desenvolvidas na cidade, voltadas à promoção da infância e à qualificação dos espaços públicos.