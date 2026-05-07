Jundiaí está entre as primeiras cidades a apoiar e incorporar o guia “Um Novo Olhar Sobre o Brincar” às políticas públicas voltadas à infância. O material foi lançado nesta segunda-feira (6), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), durante reunião da Frente Parlamentar pela Primeira Infância.
Produzido com o objetivo de orientar e estimular o brincar no cotidiano das crianças, o guia é gratuito e reúne recomendações voltadas a educadores, gestores públicos e profissionais que atuam na construção de políticas para a infância.
No município, o conteúdo será integrado à metodologia de ensino da rede municipal, fortalecendo práticas pedagógicas que reconhecem o brincar como parte essencial do desenvolvimento infantil. A proposta também dialoga com ações já desenvolvidas na cidade, voltadas à promoção da infância e à qualificação dos espaços públicos.
A secretária municipal de Educação, Priscila Costa, reforça a relevância da iniciativa para o aprimoramento das políticas públicas. “É um projeto essencial, que reforça a importância de pensar o brincar dentro das políticas para as infâncias. Isso passa também pela organização dos espaços da cidade, garantindo ambientes de qualidade e propostas significativas, para que as crianças possam vivenciar experiências. É no brincar que elas se relacionam com o mundo”, afirma.
O guia parte do princípio de que as brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças. Com orientações práticas, o material propõe a inserção do brincar no dia a dia, seja em casa, na escola ou em espaços públicos.
Outro destaque da iniciativa em Jundiaí é a participação das crianças na construção e avaliação das ações. A articuladora de políticas públicas da prefeitura, Gerusa Cardoso, explica que o material será apresentado ao Comitê das Crianças, espaço de escuta ativa dentro das políticas municipais.
“A ideia é compartilhar o guia com as crianças e ouvir suas opiniões sobre como ele pode ser utilizado na cidade. Quando incluímos a participação delas nas decisões sobre o que é importante para a infância, construímos uma cidade melhor para todos”, ressalta.