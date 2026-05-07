Entre os principais encaminhamentos está a proposta de um convênio com a Associação Agrícola para viabilizar a contratação de equipe especializada para a patrulha mecanizada rural, ampliando a capacidade de atendimento aos produtores. Também foi discutida a elaboração de um projeto de lei para permitir que a rede municipal adquira alimentos produzidos em Jundiaí, como frutas, hortaliças e suco de uva, para a merenda escolar. Além disso, os produtores apresentaram demandas relacionadas a suporte e infraestrutura, que foram acolhidas pela gestão municipal.

A Prefeitura de Jundiaí reuniu produtores rurais da cidade para ouvir demandas, alinhar ações e avançar em medidas de fortalecimento do setor agrícola e do turismo rural. O encontro, promovido pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), reuniu o prefeito Gustavo Martinelli, produtores rurais, secretarias municipais, DAE e representantes da Câmara Municipal.

O prefeito reforçou o compromisso de avaliar e avançar nas propostas apresentadas. Martinelli destacou o papel dos produtores no desenvolvimento da cidade. “Se Jundiaí é referência nacional, deve muito aos agricultores, que contribuem para o desenvolvimento, o equilíbrio e a preservação do município. Nossa gestão está atenta às demandas do setor e comprometida em construir soluções conjuntas”, afirmou.

A secretária da Smaat, Marcela Moro, ressaltou a importância do diálogo com o setor. “Vocês ajudam a preservar a água, proteger o solo, garantir alimento de qualidade e manter o equilíbrio ambiental da cidade. Ouvir essas demandas é essencial para ampliar oportunidades”, afirmou.

Além da produção agrícola, o encontro também destacou o turismo rural como fonte de renda no campo. O produtor Ricardo Paulino de Oliveira, do Sítio Fragole, no bairro Bom Jardim, relatou que recebeu 22.227 visitantes no último ano. Integrante da Rota Turística da Cultura Italiana, a propriedade mantém 40 mil pés de morango e atrai visitantes com o sistema “colha e pague”, além da produção de geleias, bolos, tortas, cheesecake e café da manhã colonial.