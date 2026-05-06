O Retiro recebeu nesta quarta-feira (6) mais uma edição do programa ‘Emprego da Gente’. 586 pessoas participaram da ação, gerando 1.275 entrevistas. Muitos dos candidatos conversaram com representantes de mais de uma empresa, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.
Entre os candidatos estiveram jovens em busca do primeiro emprego, profissionais em transição de carreira e pessoas com mais de 70 anos. Também houve oferta de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).
O programa é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia por meio do programa ‘Desenvolve +’, no eixo ‘Emprega +’. O mutirão levou vagas de diferentes áreas e níveis de formação diretamente ao bairro, ampliando o acesso dos trabalhadores às empresas.
Para a diretora de Comércio e Serviços da Secretaria, Cida Gibrail, o diferencial está justamente na proximidade. “Quando você leva as vagas para o bairro, você se aproxima muito mais das pessoas. Tem empresas de vários segmentos e o contato é direto. Em geral, as pessoas já saem com uma oportunidade encaminhada.”
Entre os participantes, Valdecir Barbosa Santana, técnico em eletrônica, 61 anos, morador do Parque Residencial Jundiaí e pessoa com deficiência visual, busca uma nova oportunidade de renda. “Hoje procuro uma vaga na produção. Esses mutirões facilitam muito, principalmente quando vêm para o bairro. Isso motiva a gente a sair de casa e tentar uma oportunidade”.
Do lado das empresas, o modelo também agiliza os processos seletivos. Representando uma construtora, Giovana Souza é auxiliar de Recursos Humanos. Ela destacou o contato direto com os candidatos. “Aqui conseguimos apresentar melhor as vagas, explicar as funções e já conhecer os candidatos. Esse contato direto facilita bastante tanto para a empresa quanto para quem está participando”, afirmou.