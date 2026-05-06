O Retiro recebeu nesta quarta-feira (6) mais uma edição do programa ‘Emprego da Gente’. 586 pessoas participaram da ação, gerando 1.275 entrevistas. Muitos dos candidatos conversaram com representantes de mais de uma empresa, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Entre os candidatos estiveram jovens em busca do primeiro emprego, profissionais em transição de carreira e pessoas com mais de 70 anos. Também houve oferta de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

O programa é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia por meio do programa ‘Desenvolve +’, no eixo ‘Emprega +’. O mutirão levou vagas de diferentes áreas e níveis de formação diretamente ao bairro, ampliando o acesso dos trabalhadores às empresas.