Cerca de 70 jovens da Guardinha - Associação de Educação do Homem de Amanhã - participaram na última semana de uma oitiva da primeira revisão do Plano Municipal da Juventude. Durante a reunião, os jovens puderam ser ouvidos e debateram propostas para o futuro da cidade.
Com a atividade, o processo de revisão do Plano ultrapassa a marca de 800 jovens ouvidos em workshops presenciais e por meio de um questionário on-line. “Receber esses jovens aqui no Paço Municipal tem um simbolismo enorme. Queremos que eles entendam que este espaço também é deles e que suas vozes são fundamentais para que as políticas públicas sejam assertivas”, destacou a Assessora de Políticas para a Juventude do Núcleo de Articulação de Direitos Humanos, Letícia Atique Branco.
Os jovens da Guardinha aprovaram 12 propostas que serão incorporadas à versão revisada do Plano Municipal da Juventude. As contribuições abordam temas estratégicos como participação social, cultura, esporte, sustentabilidade e meio ambiente, comunicação e educação.
Para a jovem Beatriz Del Carmen, a experiência reforçou o sentimento de pertencimento e valorização: “Eu adorei o fato de que nossa cidade realmente se importa com a visão dos habitantes de Jundiaí, visando ao aprimoramento que nós podemos contribuir. Somente o fato de nossos projetos desenvolvidos durante a pesquisa, serem incluídos no Plano da Juventude, já traz o sentimento de pertencimento que buscamos para que possamos ver em prática o que é discutido entre nós”, afirmou.
A participação dos jovens na construção do Plano Municipal da Juventude continua aberta. Jovens que ainda não contribuíram podem participar de forma on-line por meio do questionário DISPONÍVEL AQUI.