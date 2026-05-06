Cerca de 70 jovens da Guardinha - Associação de Educação do Homem de Amanhã - participaram na última semana de uma oitiva da primeira revisão do Plano Municipal da Juventude. Durante a reunião, os jovens puderam ser ouvidos e debateram propostas para o futuro da cidade.

Com a atividade, o processo de revisão do Plano ultrapassa a marca de 800 jovens ouvidos em workshops presenciais e por meio de um questionário on-line. “Receber esses jovens aqui no Paço Municipal tem um simbolismo enorme. Queremos que eles entendam que este espaço também é deles e que suas vozes são fundamentais para que as políticas públicas sejam assertivas”, destacou a Assessora de Políticas para a Juventude do Núcleo de Articulação de Direitos Humanos, Letícia Atique Branco.

Os jovens da Guardinha aprovaram 12 propostas que serão incorporadas à versão revisada do Plano Municipal da Juventude. As contribuições abordam temas estratégicos como participação social, cultura, esporte, sustentabilidade e meio ambiente, comunicação e educação.