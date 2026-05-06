A Prefeitura de Jundiaí está com inscrições abertas para permissionários interessados em atuar no novo varejão noturno do Retiro. O chamamento público está publicado na Imprensa Oficial do município do dia 1º de maio. São 17 vagas para comercialização de alimentos, hortifrúti, produtos manufaturados e recreação infantil.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma on-line, pelo Balcão do Empreendedor (CLICA AQUI), até o dia 17 de maio.

Veja as vagas disponíveis: