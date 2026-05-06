A Prefeitura de Jundiaí está com inscrições abertas para permissionários interessados em atuar no novo varejão noturno do Retiro. O chamamento público está publicado na Imprensa Oficial do município do dia 1º de maio. São 17 vagas para comercialização de alimentos, hortifrúti, produtos manufaturados e recreação infantil.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma on-line, pelo Balcão do Empreendedor (CLICA AQUI), até o dia 17 de maio.
Veja as vagas disponíveis:
- 2 vagas para pastel;
- 2 vagas para caldo de cana;
- 1 vaga para milho e derivados;
- 1 vaga para frutas;
- 1 vaga para legumes;
- 1 vaga para verduras ou processados;
- 1 vaga para temperos;
- 1 vaga para laticínios;
- 1 vaga para manufaturados;
- 1 vaga para recreação infantil (cama elástica);
- 5 vagas para produtos alimentícios de consumo imediato;
Cada interessado poderá se inscrever para apenas um segmento.
Documentos
No ato da inscrição, é necessário anexar:
- documento oficial com foto e CPF;
- comprovante de endereço atualizado;
- atestado de saúde ocupacional válido;
- atestado de antecedentes criminais atualizado;
- CNPJ atualizado (quando houver).
No caso de produtor rural, também será exigida documentação complementar da unidade de produção agrícola.
Seleção
Os candidatos habilitados participarão de sorteio público no dia 25 de maio, às 14h30, no Paço Municipal. Se houver mais de um interessado para a mesma vaga, a definição será por sorteio. Para vagas de hortifrutigranjeiros, produtores rurais de Jundiaí têm prioridade.
Mesmo sem a presença do candidato ou representante, o sorteio será realizado normalmente e registrado em ata. O resultado final será publicado na Imprensa Oficial do Município.
Início das atividades
A data de início das atividades será informada posteriormente pelo Departamento de Abastecimento. O resultado final será publicado na Imprensa Oficial do Município.
Funcionamento
As estruturas das barracas deverão seguir o padrão definido para os varejões municipais. Os permissionários serão responsáveis pela montagem, desmontagem, limpeza e conservação do espaço. Não será permitido vender produtos fora da licença autorizada, nem comercializar ou consumir bebidas alcoólicas no local.
Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Abastecimento, por meio do telefone com WhatsApp (11) 91656-8444 ou pelo e-mail depart_abastecimento@jundiai.sp.gov.br.