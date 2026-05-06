06 de maio de 2026
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Parceria oferta capacitação para artistas em Jundiaí

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A iniciativa busca transformar ideias em projetos culturais viáveis
A iniciativa busca transformar ideias em projetos culturais viáveis

A cidade de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, firmou parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para ampliar o atendimento a produtores culturais, artistas e demais agentes do setor. A iniciativa busca transformar ideias em projetos culturais viáveis e que movimentem a economia criativa no município.

Como parte da ação, será realizada nesta quinta-feira (7), às 19h, a palestra on-line ‘Crie Projetos Culturais e Criativos’. O encontro vai orientar os participantes no desenvolvimento e na estruturação de projetos com mais consistência, impacto e viabilidade, além de facilitar o acesso a editais e mecanismos de fomento à cultura. Para participar, é necessário realizar inscrição prévia (CLICA AQUI).

Na palestra serão apresentados conceitos sobre o que caracteriza um projeto cultural, além de um roteiro prático com perguntas que auxiliam na organização e no desenvolvimento das propostas. A troca de experiências entre os participantes será o grande ápice do encontro, contribuindo para a construção coletiva de conhecimento.

A consultora de negócios do Sebrae-SP, Erika Miguel de Jesus, destaca os impactos da iniciativa. “A realização de ações como essa fortalece o ecossistema cultural local, incentiva a profissionalização dos agentes criativos e contribui diretamente para a valorização da cultura na cidade, promovendo mais oportunidades e visibilidade para os talentos locais”, conclui.

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