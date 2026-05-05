A Prefeitura de Jundiaí realizou na manhã desta terça-feira (5) mais uma operação integrada do Núcleo de Ordem Urbana. A ação foi executada no Jardim Novo Horizonte. Com o apoio da Guarda Municipal de Jundiaí e da Polícia Militar, a operação resultou em nove atendimentos a pessoas em situação de rua realizados pelo Serviço Especializado em Abordagem Social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Durante a ação, três cães de porte médio foram recolhidos e encaminhados para os cuidados necessários. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos atuaram na remoção de itens como sofás e armários, descartados irregularmente.
Na região, o cão K9 Barack, do Canil da GM, localizou 579 porções de entorpecentes escondidas em um buraco. O material foi apreendido após apresentação da ocorrência na Delegacia da Polícia Civil, com acompanhamento das equipes do Apoio Tático da Guarda Municipal.
As operações do Núcleo de Ordem Urbana seguirão nas próximas semanas em diferentes regiões da cidade, ampliando a presença do poder público e garantindo assistência às pessoas em situação de maior vulnerabilidade.