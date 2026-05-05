A Prefeitura de Jundiaí realizou na manhã desta terça-feira (5) mais uma operação integrada do Núcleo de Ordem Urbana. A ação foi executada no Jardim Novo Horizonte. Com o apoio da Guarda Municipal de Jundiaí e da Polícia Militar, a operação resultou em nove atendimentos a pessoas em situação de rua realizados pelo Serviço Especializado em Abordagem Social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Durante a ação, três cães de porte médio foram recolhidos e encaminhados para os cuidados necessários. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos atuaram na remoção de itens como sofás e armários, descartados irregularmente.

Na região, o cão K9 Barack, do Canil da GM, localizou 579 porções de entorpecentes escondidas em um buraco. O material foi apreendido após apresentação da ocorrência na Delegacia da Polícia Civil, com acompanhamento das equipes do Apoio Tático da Guarda Municipal.