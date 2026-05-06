Até o dia 4 de maio, a Receita Federal registrou a entrega de 77.075 declarações dos 189.084 jundiaienses que devem cumprir com esta obrigação até o dia 29 de maio. Este número equivale a 41% do total de declarações previstas para este ano. Há menos de um mês do fim do prazo, 59% dos contribuintes de Jundiaí ainda não acertaram as contas com o leão. Tradicionalmente, o ritmo de entrega aumenta nas últimas semanas do prazo.
De acordo com a Receita Federal, o número de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2026, ano-base 2025 de Jundiaí teve aumento de 1,03% em relação a 2025, quando foram entregues 187.145 declarações. A Receita estima receber no país 44 milhões de declarações do IRPF este ano.
“Realmente muita gente está deixando para a última hora. Quando as pessoas me encontram se lembram que precisam cumprir com esta obrigação. A recomendação é que seja feito o quanto antes para não perder o tempo. A declaração pré-preenchida da Receita Federal oferecida no site está complicada para confiar 100%, é preciso ter atenção para não cair na malha fina. Nesta época trabalhamos direto para atender todos os clientes. É um momento crítico que devemos ter cuidado”, explica José Carlos Rodrigues, contador e empresário do ramo contábil.
Para o contador José Carlos Rodrigues é preciso ter atenção ao fazer a declaração e não deixar para a última hora.
Foto: (arquivo pessoal)
Neste ano, estão obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 (alteração em relação aos R$ 33.888,00 vigentes no ano passado), assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920,00 (antes, R$ 169.440,00). Estão, portanto, isentas da declaração as pessoas que receberam até dois salários-mínimos mensais durante 2025, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade. Os demais critérios de obrigatoriedade mantiveram-se os mesmos.
Quem não entregar no prazo fixado, está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e a um valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido, além de ficar com o CPF pendente de regularização. É importante destacar, porém, que não entregar a declaração não implica em punições mais graves como restrições bancárias, indiciamento criminal ou prisão, como circularam em notícias falsas divulgadas no ano passado.
Mutirão
Para ajudar as pessoas na declaração, há mais de 10 anos é realizado o “Mutirão Facilita Unianchieta” com aproximadamente 100 alunos dos cursos de negócios atendem, juntamente com os professores, a população para auxiliar no preenchimento da declaração do IR, além de planejamento financeiro, combate ao endividamento familiar, organização de orçamento doméstico, empregabilidade e carreira e até a elaboração de currículos.
“Atendemos contribuintes de Jundiaí e região dentro desta estratégica que integra os cursos de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração e Gestão de Recursos Humanos. O atendimento é focado em pessoas com renda de até R$ 110 mil e patrimônio até R$ 500 mil e a expectativa é atender em torno de 200 contribuintes”, explica Márcia Adriana da Silveira Gomes, coordenadora de cursos do Unianchieta.
Este ano o mutirão será nos dias 9 e 23 de maio no Campus localizado na avenida Odila Azalim, 575, Vila Nova Jundiainópolis.