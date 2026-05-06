Até o dia 4 de maio, a Receita Federal registrou a entrega de 77.075 declarações dos 189.084 jundiaienses que devem cumprir com esta obrigação até o dia 29 de maio. Este número equivale a 41% do total de declarações previstas para este ano. Há menos de um mês do fim do prazo, 59% dos contribuintes de Jundiaí ainda não acertaram as contas com o leão. Tradicionalmente, o ritmo de entrega aumenta nas últimas semanas do prazo.

De acordo com a Receita Federal, o número de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2026, ano-base 2025 de Jundiaí teve aumento de 1,03% em relação a 2025, quando foram entregues 187.145 declarações. A Receita estima receber no país 44 milhões de declarações do IRPF este ano.

“Realmente muita gente está deixando para a última hora. Quando as pessoas me encontram se lembram que precisam cumprir com esta obrigação. A recomendação é que seja feito o quanto antes para não perder o tempo. A declaração pré-preenchida da Receita Federal oferecida no site está complicada para confiar 100%, é preciso ter atenção para não cair na malha fina. Nesta época trabalhamos direto para atender todos os clientes. É um momento crítico que devemos ter cuidado”, explica José Carlos Rodrigues, contador e empresário do ramo contábil.