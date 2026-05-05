No dia 9 de maio, às 9h30, o Espaço Expressa recebe a oficina “Meu projeto foi aprovado, e agora?”, ministrada por Giuliana Monteiro. Voltada para participantes a partir de 16 anos, a atividade tem como objetivo orientar sobre a continuidade de projetos aprovados por leis emergenciais de apoio à cultura.

A iniciativa integra o Pontos MIS, programa do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, criado em 2013 para promover a difusão cultural em diversas cidades do estado. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line, disponível neste link.

As leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo foram criadas para fomentar o setor cultural e viabilizar financeiramente projetos em todo o país. Com foco em obras audiovisuais, a oficina busca atender às principais demandas dos proponentes, oferecendo orientações sobre a continuidade da execução, o cumprimento do orçamento aprovado e o desenvolvimento de estratégias de exibição e distribuição que ampliem o acesso, a inclusão e a circulação das obras.