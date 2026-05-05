No dia 9 de maio, às 9h30, o Espaço Expressa recebe a oficina “Meu projeto foi aprovado, e agora?”, ministrada por Giuliana Monteiro. Voltada para participantes a partir de 16 anos, a atividade tem como objetivo orientar sobre a continuidade de projetos aprovados por leis emergenciais de apoio à cultura.
A iniciativa integra o Pontos MIS, programa do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, criado em 2013 para promover a difusão cultural em diversas cidades do estado. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line, disponível neste link.
As leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo foram criadas para fomentar o setor cultural e viabilizar financeiramente projetos em todo o país. Com foco em obras audiovisuais, a oficina busca atender às principais demandas dos proponentes, oferecendo orientações sobre a continuidade da execução, o cumprimento do orçamento aprovado e o desenvolvimento de estratégias de exibição e distribuição que ampliem o acesso, a inclusão e a circulação das obras.
A oficineira Giuliana Monteiro é produtora, roteirista, diretora e educadora. Iniciou sua trajetória em produtoras como Canal Azul e O2 Filmes e, na televisão, atuou em conteúdos para canais como Discovery Channel e Rede Globo.
Cinema gratuito no Espaço Expressa
Além das oficinas, o Pontos MIS também oferece sessões gratuitas de filmes nacionais toda semana, às 20h, na Sala de Cinema São Paulo–Minas, no Espaço Expressa. Em maio, a programação inclui: “Querô” (6/5), “A natureza das coisas invisíveis” (14/5), “Ninguém Sai Vivo Daqui” (21/5) e “Um Lobo Entre os Cisnes” (28/5).
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Serviço
Oficina: Meu projeto foi aprovado, e agora? – Programa Pontos MIS
Data: 9 de maio
Horário: 9h30 às 13h30
Local: Sala de Cinema São Paulo–Minas (Espaço Expressa)
Endereço: avenida União dos Ferroviários, 1760 – Centro
Evento gratuito, com inscrição prévia.