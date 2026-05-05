05 de maio de 2026
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FOMENTO

Festival de Ofertas promete movimentar o comércio de Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / CDL Jundiaí
Ação da CDL Jundiaí e Sincomercio acontece de 21 a 23 de maio, com atividades para toda a família e incentivo às vendas no comércio local
Ação da CDL Jundiaí e Sincomercio acontece de 21 a 23 de maio, com atividades para toda a família e incentivo às vendas no comércio local

Com o objetivo de impulsionar as vendas e atrair consumidores, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), promove o Festival de Ofertas, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de maio em diferentes pontos da cidade.

Durante os três dias de ação, o público poderá aproveitar não só descontos nas lojas participantes, mas também uma programação especial com pipoca, algodão doce e personagens, criando um ambiente mais atrativo. No sábado, o evento contará ainda com uma ação cultural com apoio cultural do Sesc, ampliando as atividades e a experiência para os consumidores.

A iniciativa busca fortalecer o comércio local, incentivar as compras e gerar maior circulação de pessoas nas regiões participantes.

Os lojistas interessados em participar ainda podem entrar em contato pelo telefone (11) 4583-2261. As empresas participantes recebem um kit de divulgação, com materiais como bandeirolas, cartazes e serpentinas, para reforçar a visibilidade da campanha e atrair mais clientes.

A expectativa é que a ação contribua para aquecer o varejo e aproximar ainda mais consumidores e comerciantes, aproveitando o período para gerar oportunidades e fortalecer a economia local.

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