Com o objetivo de impulsionar as vendas e atrair consumidores, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), promove o Festival de Ofertas, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de maio em diferentes pontos da cidade.

Durante os três dias de ação, o público poderá aproveitar não só descontos nas lojas participantes, mas também uma programação especial com pipoca, algodão doce e personagens, criando um ambiente mais atrativo. No sábado, o evento contará ainda com uma ação cultural com apoio cultural do Sesc, ampliando as atividades e a experiência para os consumidores.