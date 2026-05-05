Jundiaí será palco da 11ª edição da Brasil LOG – Feira Internacional de Logística, um dos principais eventos do setor logístico do país, entre os dias 27 e 29 de maio de 2026, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). Realizada em Jundiaí desde a sua primeira edição, a Brasil LOG reúne empresas, investidores e profissionais de toda a cadeia produtiva em um ambiente voltado à inovação, geração de negócios e networking.

Sobre a Brasil LOG

A Brasil LOG deve levar cerca de 90 expositores ao Parque da Uva e receber entre 5 mil e 7 mil visitantes de diversas regiões do país. A feira ocupará os três pavilhões, em uma área de 53 mil metros quadrados, com empresas e soluções voltadas à tecnologia, armazenagem, transporte, movimentação de cargas, serviços especializados e mão de obra qualificada.

Além da área de exposições, a programação contará com palestras, workshops e rodadas de negócios, ampliando as oportunidades de conexão entre empresas, investidores e profissionais do setor.