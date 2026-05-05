Jundiaí será palco da 11ª edição da Brasil LOG – Feira Internacional de Logística, um dos principais eventos do setor logístico do país, entre os dias 27 e 29 de maio de 2026, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). Realizada em Jundiaí desde a sua primeira edição, a Brasil LOG reúne empresas, investidores e profissionais de toda a cadeia produtiva em um ambiente voltado à inovação, geração de negócios e networking.
Sobre a Brasil LOG
A Brasil LOG deve levar cerca de 90 expositores ao Parque da Uva e receber entre 5 mil e 7 mil visitantes de diversas regiões do país. A feira ocupará os três pavilhões, em uma área de 53 mil metros quadrados, com empresas e soluções voltadas à tecnologia, armazenagem, transporte, movimentação de cargas, serviços especializados e mão de obra qualificada.
Além da área de exposições, a programação contará com palestras, workshops e rodadas de negócios, ampliando as oportunidades de conexão entre empresas, investidores e profissionais do setor.
A Brasil LOG 2026 tem entrada gratuita para profissionais da cadeia logística. O credenciamento e a programação completa estarão disponíveis nos canais oficiais do evento.
Atrativos
Jundiaí reúne localização estratégica, infraestrutura robusta e ambiente favorável ao desenvolvimento empresarial. O município está entre os principais mercados consumidores do país, com acesso facilitado pelos eixos rodoviários Anhanguera e Bandeirantes, além de conexão ferroviária com o Porto de Santos por meio do Terminal Intermodal de Jundiaí (Tiju) e a proximidade com os principais aeroportos do estado e do país.
Essa estrutura coloca a cidade em posição estratégica para empresas que buscam eficiência operacional, competitividade e expansão. Hoje, Jundiaí abriga mais de 500 empresas de médio e grande porte, 150 multinacionais de 23 países e 26 condomínios empresariais voltados à indústria e logística, consolidando um ecossistema atrativo para novos investimentos.
A Prefeitura de Jundiaí participa do evento por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT). Durante a feira, a secretaria contará com estande institucional para apresentar programas, serviços e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios, à atração de investimentos e à geração de emprego e renda.