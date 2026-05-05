Após conquistar destaque estadual, Jundiaí avança para uma nova etapa no fortalecimento do empreendedorismo. Na quinta-feira (30), a prefeitura recebeu representantes do Sebrae para alinhar ações e preparar a participação do município na fase nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. O encontro também propiciou uma agenda de ações voltadas ao empreendedorismo, à qualificação profissional e ao desenvolvimento econômico no município.
Durante a apresentação, também foi anunciado que a cidade representará o Estado de São Paulo na etapa nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE 2026), no próximo dia 18 de maio, em Brasília, resultado da conquista do primeiro lugar na fase paulista do prêmio, que ocorreu em março, na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, com o projeto “Gente que Faz: construindo ciclos que transformam o futuro”, desenvolvido pela Secretaria de Educação (SME).
O prefeito Gustavo Martinelli, durante a reunião, destacou o significado da conquista. “É um grande orgulho representar não apenas Jundiaí, mas todo o Estado de São Paulo na etapa nacional. Esse prêmio reconhece o trabalho sério das nossas equipes e reforça que estamos no caminho certo, investindo em sustentabilidade, educação e inovação”, afirmou.
A secretária de Educação, Priscila Costa, explicou que o projeto premiado é estruturado em três eixos. “Temos a economia circular, com o Projeto Origem, que transforma resíduos industriais em materiais pedagógicos, o Escola Verde, com o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, e o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que estimula o empreendedorismo entre os alunos”, destacou.
Além da premiação em Sustentabilidade e Meio Ambiente, Jundiaí também foi classificada na etapa estadual na categoria Turismo e Identidade Territorial, com projeto desenvolvido pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo.
Agenda estratégica com o Sebrae
Durante o encontro, foi detalhada a agenda estratégica entre a prefeitura e o Sebrae, que prevê investimentos em ações voltadas ao desenvolvimento econômico, à qualificação profissional e ao fortalecimento do empreendedorismo no município. A agenda inclui programas de qualificação, educação empreendedora, apoio a startups e empresas de base tecnológica, além de ações voltadas à revitalização do Centro, com suporte direto aos comerciantes. “Esse reconhecimento evidencia o quanto Jundiaí vem investindo de forma estratégica no empreendedorismo. A parceria contempla uma agenda ampla, conectada às políticas públicas e focada em resultados concretos para a cidade”, afirmou o gerente regional do Sebrae Jundiaí, Fábio Augusto.