Após conquistar destaque estadual, Jundiaí avança para uma nova etapa no fortalecimento do empreendedorismo. Na quinta-feira (30), a prefeitura recebeu representantes do Sebrae para alinhar ações e preparar a participação do município na fase nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. O encontro também propiciou uma agenda de ações voltadas ao empreendedorismo, à qualificação profissional e ao desenvolvimento econômico no município.

Durante a apresentação, também foi anunciado que a cidade representará o Estado de São Paulo na etapa nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE 2026), no próximo dia 18 de maio, em Brasília, resultado da conquista do primeiro lugar na fase paulista do prêmio, que ocorreu em março, na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, com o projeto “Gente que Faz: construindo ciclos que transformam o futuro”, desenvolvido pela Secretaria de Educação (SME).