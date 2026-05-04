04 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ENTRE DIAS 7, 8 E 9

Ações de Dia das Mães movimentam comércio em bairros de Jundiaí 

Por Da redação | CDL Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo
A iniciativa o objetivo de incentivar o movimento no comércio local
A iniciativa o objetivo de incentivar o movimento no comércio local

O comércio de bairros e do centro de Jundiaí recebe entre os dias 7, 8 e 9 ações especiais em comemoração ao Dia das Mães. A iniciativa tem como objetivo incentivar o movimento no comércio local e proporcionar uma experiência diferenciada aos consumidores.

Durante os três dias, o público poderá encontrar personagens circulando pelas regiões participantes e a distribuição de mimos para as mães, criando um ambiente mais acolhedor e festivo para quem for às compras.

No sábado (9) a programação ganha reforço no Centro, com uma atração circense que promete animar ainda mais o público e atrair famílias para a região central.

A ação é promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, com apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região e apoio cultural do Serviço Social do Comércio (Sesc).

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários