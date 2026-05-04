O comércio de bairros e do centro de Jundiaí recebe entre os dias 7, 8 e 9 ações especiais em comemoração ao Dia das Mães. A iniciativa tem como objetivo incentivar o movimento no comércio local e proporcionar uma experiência diferenciada aos consumidores.

Durante os três dias, o público poderá encontrar personagens circulando pelas regiões participantes e a distribuição de mimos para as mães, criando um ambiente mais acolhedor e festivo para quem for às compras.

No sábado (9) a programação ganha reforço no Centro, com uma atração circense que promete animar ainda mais o público e atrair famílias para a região central.