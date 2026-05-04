Permissionários interessados nas vagas remanescentes dos varejões noturnos do Parque do Cerrado, Hortolândia e Parque da Uva podem se inscrever para ocupar espaço na feira. São oito oportunidades para atuação em diferentes segmentos alimentícios. As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de maio, exclusivamente, de forma on-line.
Vagas disponíveis
Cada interessado poderá se inscrever para apenas um segmento. As vagas são:
Parque do Cerrado
1 vaga para ovos
1 vaga para queijos
1 vaga para temperos
2 vagas para produto alimentício de consumo imediato
Hortolândia
1 vaga para produto alimentício de consumo imediato
1 vaga para hortícolas minimamente processadas
Parque da Uva
1 vaga para produto alimentício de consumo imediato
Como se inscrever
O cadastro deve ser feito pelo Balcão do Empreendedor, na opção Agronegócio e Abastecimento – Inscrição Varejista Noturno. No ato da inscrição, é necessário anexar:
- documento oficial com foto e CPF;
- comprovante de endereço atualizado;
- atestado de saúde ocupacional válido;
- atestado de antecedentes criminais atualizado;
- CNPJ atualizado (quando houver).
No caso de produtor rural, também será exigida documentação complementar da unidade de produção agrícola.
Seleção
Os candidatos habilitados participarão de sorteio público no dia 25 de maio, às 14h30, no Paço Municipal. Se houver mais de um interessado para a mesma vaga, a definição será por sorteio. Para vagas de hortifrutigranjeiros, produtores rurais de Jundiaí têm prioridade.
Mesmo sem a presença do candidato ou representante, o sorteio será realizado normalmente e registrado em ata. O resultado final será publicado na Imprensa Oficial do Município.
Início das atividades
Os permissionários contemplados deverão iniciar as atividades até o dia 25 de junho de 2026.
Funcionamento
As estruturas das barracas deverão seguir o padrão definido para os varejões municipais. Os permissionários serão responsáveis pela montagem, desmontagem, limpeza e conservação do espaço. Não será permitido vender produtos fora da licença autorizada, nem comercializar ou consumir bebidas alcoólicas no local.
Alguns segmentos já existentes em cada varejão estão bloqueados para novas inscrições. Por isso, os interessados devem consultar atentamente o edital completo antes de escolher a vaga.
Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Abastecimento, por meio do telefone com WhatsApp (11) 91656-8444 ou pelo e-mail depart_abastecimento@jundiai.sp.gov.br.