Permissionários interessados nas vagas remanescentes dos varejões noturnos do Parque do Cerrado, Hortolândia e Parque da Uva podem se inscrever para ocupar espaço na feira. São oito oportunidades para atuação em diferentes segmentos alimentícios. As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de maio, exclusivamente, de forma on-line.

Vagas disponíveis

Cada interessado poderá se inscrever para apenas um segmento. As vagas são:

Parque do Cerrado

1 vaga para ovos

1 vaga para queijos

1 vaga para temperos

2 vagas para produto alimentício de consumo imediato