O programa ‘Prefeitura na Área’ chega à sua 3ª edição e acontece no dia 23 de maio, na Emeb Professor Adelino Marques da Silva Brandão, no Morada das Vinhas, das 9h às 15h. A ação vai reunir serviços públicos gratuitos, em um só espaço, facilitando e ampliando o acesso da população a atendimentos essenciais, reduzindo deslocamentos e oferecendo mais agilidade para quem precisa resolver pendências, buscar orientações ou atualizar documentos.

O programa é coordenado pela Secretaria Municipal da Casa Civil e a lista completa de serviços que serão prestados no Morada das Vinhas pode ser acessada por meio do site da Prefeitura (CLICA AQUI). Serão levados à população local orientação e soluções práticas, atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, emprego, educação, finanças, bem-estar animal e muito mais. A participação é gratuita e aberta a todos os moradores.