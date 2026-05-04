O comércio de rua de Jundiaí funciona em horário especial neste sábado (9), com atendimento de 9h até as 18h nas lojas do Centro e dos bairros. Como ocorre sempre no primeiro sábado após o quinto dia útil, o funcionamento em horário estendido também beneficiará consumidores que deixarem para última hora a compra do presente para as mães, já que domingo é comemorado o Dia das Mães.

Na quinta (7) e na sexta (8), os lojistas poderão atender até às 22h, conforme garantido pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). “Este é o momento dos lojistas adotarem estratégias para garantir as vendas apostando em promoções, kits de presentes, facilidades de pagamento, vitrines atrativas. O setor de gastronomia também irá se beneficiar nesta data tão aguardada”, afirma o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato do Compercio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí, Edison Maltoni. Roupas, calçados, acessórios, perfumes, chocolates, cosmético e eletrônicos devem ser os produtos campeões de venda na estimativa do Sincomercio.

Programação

Para atrair consumidores e estimular as vendas, a CDL e o Sincomercio promoverão uma ação especial de Dia das Mães em áreas comerciais da cidade, entre os dias 7, 8 e 9 de maio, com a presença de personagens diversos e distribuição de uma surpresa para as mães.