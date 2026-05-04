O Sebrae-SP realizará três palestras gratuitas sobre comportamento empreendedor em Jundiaí, com o objetivo de informar e preparar o público interessado para a primeira turma de 2026 do Empretec. O seminário ocorrerá em julho no município e, até lá, serão três palestras realizadas, uma por mês. Todas ocorrerão presencialmente no escritório regional do Sebrae-SP em Jundiaí, localizado na rua Vigário João José Rodrigues, no centro da cidade.
As palestras abordarão a importância do desenvolvimento do comportamento empreendedor para os negócios e como isso se torna um diferencial competitivo. Além disso, cada palestra contará com a presença de um participante prévio do Empretec, relatando suas experiências pré e pós seminário e tirando dúvidas dos interessados.
Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Eloísa Couto, as palestras se mostram muito estratégicas não apenas para o Sebrae-SP, mas também para os empreendedores e empreendedoras que queiram saber mais sobre o seminário. “A experiência permite que os empreendedores tenham um primeiro contato com a metodologia do Empretec e entendam, na prática, como o desenvolvimento do comportamento empreendedor pode impactar diretamente os resultados dos seus negócios. Além disso, ao ouvir relatos reais de quem já passou pelo seminário, o público consegue se identificar, esclarecer dúvidas e se preparar melhor para essa jornada de transformação”, diz.
O que é o Empretec?
O Empretec é o principal programa de formação de empreendedores do mundo, um seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido em 40 países e exclusivo do Sebrae no Brasil. Durante cinco dias de imersão, os participantes são desafiados a desenvolver, na prática, habilidades como iniciativa, autoconfiança, planejamento e resiliência. A metodologia é baseada nas dez características do comportamento empreendedor de sucesso, reconhecidas internacionalmente, e tem como objetivo promover mudanças reais na forma de tomar decisões, assumir riscos e liderar negócios com mais clareza e foco em resultados.
Serviço: palestras sobre comportamento empreendedor
Data: 7/5
Horário: 19h
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Link de inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38316345
Data: 11/6
Horário: 19h
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Link de inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38327692
Data: 2/7
Horário: 19h
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786 – Centro
Link de inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38327827