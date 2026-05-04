O Sebrae-SP realizará três palestras gratuitas sobre comportamento empreendedor em Jundiaí, com o objetivo de informar e preparar o público interessado para a primeira turma de 2026 do Empretec. O seminário ocorrerá em julho no município e, até lá, serão três palestras realizadas, uma por mês. Todas ocorrerão presencialmente no escritório regional do Sebrae-SP em Jundiaí, localizado na rua Vigário João José Rodrigues, no centro da cidade.

As palestras abordarão a importância do desenvolvimento do comportamento empreendedor para os negócios e como isso se torna um diferencial competitivo. Além disso, cada palestra contará com a presença de um participante prévio do Empretec, relatando suas experiências pré e pós seminário e tirando dúvidas dos interessados.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Eloísa Couto, as palestras se mostram muito estratégicas não apenas para o Sebrae-SP, mas também para os empreendedores e empreendedoras que queiram saber mais sobre o seminário. “A experiência permite que os empreendedores tenham um primeiro contato com a metodologia do Empretec e entendam, na prática, como o desenvolvimento do comportamento empreendedor pode impactar diretamente os resultados dos seus negócios. Além disso, ao ouvir relatos reais de quem já passou pelo seminário, o público consegue se identificar, esclarecer dúvidas e se preparar melhor para essa jornada de transformação”, diz.

O que é o Empretec?