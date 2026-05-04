O Detran-SP liberou, a partir de 1° de maio, o agendamento de exames práticos de direção com o uso de veículo próprio. A medida atende à Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e passa a integrar o processo de habilitação no estado. Os cidadãos de todos os municípios paulistas passa a ter mais flexibilidade para escolher a data e o veículo de sua preferência para a realização da prova.

Com a mudança, o candidato à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode utilizar veículo próprio, devidamente licenciado e em bom estado de conservação. No caso dos carros próprios, é preciso fixar uma faixa branca removível com a inscrição “autoescola” na cor preta, de vinte centímetros de largura, ao longo da carroceria e à meia altura.

O agendamento é feito diretamente pelo portal do Detran-SP, por meio deste link, mediante disponibilidade e o pagamento da taxa de R$52,83. A possibilidade amplia as alternativas disponíveis ao cidadão.

CNH Paulista