O Detran-SP liberou, a partir de 1° de maio, o agendamento de exames práticos de direção com o uso de veículo próprio. A medida atende à Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e passa a integrar o processo de habilitação no estado. Os cidadãos de todos os municípios paulistas passa a ter mais flexibilidade para escolher a data e o veículo de sua preferência para a realização da prova.
Com a mudança, o candidato à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode utilizar veículo próprio, devidamente licenciado e em bom estado de conservação. No caso dos carros próprios, é preciso fixar uma faixa branca removível com a inscrição “autoescola” na cor preta, de vinte centímetros de largura, ao longo da carroceria e à meia altura.
O agendamento é feito diretamente pelo portal do Detran-SP, por meio deste link, mediante disponibilidade e o pagamento da taxa de R$52,83. A possibilidade amplia as alternativas disponíveis ao cidadão.
CNH Paulista
Desde a publicação da Resolução nº 1.020, em dezembro de 2025, o Detran-SP vem modernizando o processo de habilitação no estado, com redução de cerca de 40% nos custos de exames médico e psicológico, retirada da etapa obrigatória de baliza, permissão da utilização de veículo automático, adequação para o limite de 10 pontos no exame prático (considerando infrações de trânsito), ampliação da validade dos processos de habilitação, diminuição da carga horária mínima de aulas práticas, atualização do banco de questões, mudança no modelo de avaliação, ampliação do tempo para prova teórica que passou a ser de 60 minutos e a redução da quantidade de questões corretas para aprovação, que saiu de 21 para 20.
Para garantir uma transição segura, a Deliberação Cetran-SP nº 10/2025 estabeleceu prazo de até 180 dias, a partir de 10 de dezembro de 2025, para a adequação à Resolução Contran nº 1.020/2025, prazo respeitado pelo Detran-SP. No portal da CNH Paulista, estão detalhadas todas as informações e o passo a passo para o cidadão do estado.