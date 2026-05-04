Após dias quentes, as temperaturas de Jundiaí baixaram entre a madrugada de domingo (3) e a manhã desta segunda-feira (4). Esse friozinho, no entanto, já deve terminar e esta semana será de tempo quente e firme na cidade.

Nesta segunda, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), temperaturas entre 12°C e 27°C, com muitas nuvens, principalmente à noite, período em que há possibilidade de chuva isolada.

Na terça-feira (5), a mínima será de 16°C e a máxima de 29°C, com nuvens no céu ao longo do dia e à noite, mas sem chuva, o que fará com que a umidade do ar caia um pouco. Na quarta (6), a mínima é de 17°C e a máxima de 30°C, com poucas nuvens, sem chuva e umidade baixa.