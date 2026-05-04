Após dias quentes, as temperaturas de Jundiaí baixaram entre a madrugada de domingo (3) e a manhã desta segunda-feira (4). Esse friozinho, no entanto, já deve terminar e esta semana será de tempo quente e firme na cidade.
Nesta segunda, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), temperaturas entre 12°C e 27°C, com muitas nuvens, principalmente à noite, período em que há possibilidade de chuva isolada.
Na terça-feira (5), a mínima será de 16°C e a máxima de 29°C, com nuvens no céu ao longo do dia e à noite, mas sem chuva, o que fará com que a umidade do ar caia um pouco. Na quarta (6), a mínima é de 17°C e a máxima de 30°C, com poucas nuvens, sem chuva e umidade baixa.
Já na quinta (7), a tendência é a mesma: sem chuva e com umidade baixa do ar. As temperaturas devem ficar entre 16°C e 28°C. Para sexta-feira (8), mínima de 18°C e máxima de 29°C, com poucas nuvens. A umidade do ar ficará entre 30% e 60%, índice bastante baixo. A tendência é de que o fim de semana do Dia das Mães seja de uma nova queda de temperaturas.
Maio de 2026
Segundo o Climatempo, tanto o oceano Atlântico quanto o Pacífico estão com águas mais quentes do que a média, o que deve causar um bloqueio atmosférico neste mês, que não permitirá o avanço de muitas frentes frias para o Sudeste do Brasil.
Com isso, de modo geral, as temperaturas devem ficar acima da média na região durante o mês. Já as chuvas, de modo geral, devem ficar dentro da média para maio na região Sudeste, incluindo o estado de São Paulo.