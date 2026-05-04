O Governo de São Paulo iniciou a Campanha do Agasalho 2026, uma das principais ações de mobilização social do Estado. Com o slogan “Doe com amor, faz bem fazer o bem”, a iniciativa do Fundo Social tem como objetivo arrecadar roupas, cobertores e acessórios de inverno para atender pessoas em situação de vulnerabilidade em todas as regiões paulistas.
Realizada anualmente, a campanha fortalece uma ampla rede de solidariedade formada por municípios, empresas e organizações da sociedade civil. Em 2026, o foco é ampliar ainda mais o alcance das doações e garantir que os itens cheguem com agilidade às regiões com maior demanda, especialmente aquelas que enfrentam temperaturas mais baixas durante o inverno.
Neste ano, a campanha conta com uma estrutura ampliada de arrecadação: são 642 pontos distribuídos pelos Fundos Sociais Municipais em todas as regiões do estado, além de 244 unidades físicas do Poupatempo.
Confira locais de coleta de doações: https://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br/conteudo/locais.aspx
Na capital, as doações também podem ser feitas na estação Sé do metrô, nas estações Tamanduateí, São Caetano e Mauá Linha 10-Turquesa da CPTM e em todas as 17 estações da Linha 7-Rubi. Além disso, é possível levar as doações à sede administrativa da TIC Trens, na avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nº 1000, na Lapa.
As doações podem ainda ser entregues diretamente no Centro de Distribuição do Fundo Social de São Paulo, localizado na rua Marechal Mário Guedes, nº 301, no Jaguaré, zona oeste, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Como ajudar
Podem ser doados roupas, cobertores, meias, toucas, cachecóis e calçados, desde que estejam em bom estado de conservação. A distribuição dos itens segue critérios técnicos e ocorre de forma contínua ao longo da campanha. Na capital paulista, as doações são destinadas a entidades assistenciais cadastradas, enquanto parte dos itens é mantida em estoque estratégico para atendimento emergencial em situações como incêndios e enchentes. No interior, a distribuição é realizada diretamente pela rede municipal de assistência social.
Além da arrecadação de itens, a campanha de 2026 também incentiva doações financeiras via PIX, oferecendo uma alternativa prática e rápida de contribuição por meio da chave doacoesfussp@sp.gov.br. Todo o valor arrecadado é integralmente destinado à compra de cobertores. QR Code para doações e outras informações sobre podem ser acessadas pelo site: https://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br