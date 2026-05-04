O Governo de São Paulo iniciou a Campanha do Agasalho 2026, uma das principais ações de mobilização social do Estado. Com o slogan “Doe com amor, faz bem fazer o bem”, a iniciativa do Fundo Social tem como objetivo arrecadar roupas, cobertores e acessórios de inverno para atender pessoas em situação de vulnerabilidade em todas as regiões paulistas.

Realizada anualmente, a campanha fortalece uma ampla rede de solidariedade formada por municípios, empresas e organizações da sociedade civil. Em 2026, o foco é ampliar ainda mais o alcance das doações e garantir que os itens cheguem com agilidade às regiões com maior demanda, especialmente aquelas que enfrentam temperaturas mais baixas durante o inverno.

Neste ano, a campanha conta com uma estrutura ampliada de arrecadação: são 642 pontos distribuídos pelos Fundos Sociais Municipais em todas as regiões do estado, além de 244 unidades físicas do Poupatempo.