Praticar atividades físicas regularmente é extremamente importante para a saúde, tanto no presente quanto para um bom envelhecimento no futuro, ajudando na prevenção de diversas doenças e na melhora da qualidade de vida. No entanto, o que muitos não sabem é que apenas se exercitar não elimina completamente o sedentarismo, e esse comportamento já tem um nome muito conhecido por especialistas: active couch potato. É o que explica o professor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP) da USP.

“O active couch potato é aquela pessoa que atende à recomendação mínima de atividade física, vai à academia, treina por uma hora, às vezes uma hora e meia, de três a cinco vezes na semana, mas passa o restante do dia inativa. Não é necessariamente alguém ‘preguiçoso’, pode ser quem trabalha em home office ou em escritório e fica sentado a maior parte do tempo, acreditando que o exercício compensa o resto do dia parado. Essa pessoa pode até ter bom condicionamento, mas o tempo excessivo de inatividade não é anulado pelo treino.”

Esse comportamento é comum na vida da maioria das pessoas no mundo moderno, já que um dos principais fatores desse estilo de sedentarismo é o modo de vida urbano atual. No passado, trabalhos com atividade física eram mais constantes, como os do campo e outros que exigiam maior movimentação. Com a modernização, esse padrão se tornou mais raro. Hoje há mais praticidade devido às inovações tecnológicas, mas, por outro lado, isso faz com que as pessoas passem grande parte do tempo sentadas, em frente a telas ou dirigindo por horas, como afirma Santiago.